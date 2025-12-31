Quini 6: 20 apostadores ganaron más de $14 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.700 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.700 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 38-05-13-22-43-40. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.067.524.708.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 36-44-28-13-32-12. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.329.371.001.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 40-31-12-21-08-36. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $2.572.982.064.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 36-01-15-28-39-21. Hubo 20 ganadores, todos con cinco aciertos, y cada uno se lleva $14.528.362,50.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 374 ganadores y cada uno percibirá $347.593,58. Elonce.com