Predicciones para 2026: el futuro de Argentina, los signos y el Mundial según la parapsicóloga Marta Martínez

REDACCIÓN ELONCE
En diálogo con Elonce, la parapsicóloga Marta Martínez predijo qué depara el 2026 a cada signo y a Argentina, con un foco en el Mundial y el futuro político y económico.
La parapsicóloga Marta Martínez compartió sus predicciones para el 2026, un año clave en una etapa de transición para Argentina. “Este 2025 se termina con un ciclo numerológico que termina en el 9, algo ‘fulero’ para todos, pero 2026 nos traerá un cambio significativo", comentó a Elonce. Para la experta, el próximo año será más positivo que el 2025, pues entraremos en un ciclo regido por el número 1, considerado como el número maestro en la filosofía japonesa, simbolizando nuevos comienzos y muchos cambios.
"El uno es el número que va hacia adelante, el que tiene muchos cambios. El mago, como lo llaman en las cartas, nos va a traer mucho trabajo, amor y abundancia. Esto será un año exitoso en comparación con 2025", explicó la parapsicóloga. Además, predijo que a partir de junio, cuando Júpiter, el planeta de la suerte, se instale en el signo de Aries, las oportunidades laborales y de crecimiento comenzarán a florecer, especialmente para los argentinos. Sin embargo, Martínez remarcó que la abundancia provendrá más de las exportaciones que de la minería o los recursos internos. “Toda la abundancia viene del exterior”, enfatizó.
Impacto del Mundial 2026 y el papel de Scaloni
Entre las predicciones para el 2026, el Mundial de fútbol ocupa un lugar destacado. "Este Mundial no será como los anteriores. Aunque Lionel Scaloni, como director técnico, es Géminis y tiene una dupla excepcional con figuras como Trump y el presidente de Japón, será un desafío complicado para los argentinos", comentó Martínez. Según la parapsicóloga, el Mundial será un tema central en el país, pero advirtió que “no nos va a ser tan fácil”.
Por otro lado, la parapsicóloga también explicó que 2026 será un año donde prevalecerá el trabajo en equipo, un aspecto clave que impactará a muchos signos. "Es un año de sanar lo que tenemos adentro, de dejar atrás la agresividad y aprender a trabajar juntos", señaló. Este mensaje se extiende a nivel personal y social, sugiriendo que la gente deberá colaborar más entre sí para superar las dificultades que puedan surgir.
Predicciones para los signos zodiacales en 2026
Martínez compartió detalles sobre qué le depara el 2026 a cada signo del zodiaco. Los más favorecidos serán Cáncer, Géminis, Leo y Escorpio. "Los cáncerianos tendrán un golpe de suerte a partir del 20 de marzo, mientras que los geminianos, como Scaloni, estarán rodeados de grandes oportunidades", afirmó. Leo, por su parte, atraviesa un momento más difícil, especialmente a nivel emocional, mientras que Escorpio disfrutará de un año exitoso en “todo”, gracias a la influencia de Júpiter y Venus.
Por otro lado, Tauro y Aries enfrentarán muchos cambios, sobre todo en lo familiar y lo comercial, mientras que Virgo, aunque está en una fase difícil, verá un panorama más claro a partir de agosto. Sagitario también vivirá un año favorable, con nuevas oportunidades de compromiso, mientras que Capricornio destacará por su estabilidad y éxitos. En cuanto a Acuario, se anticipa un cambio importante en los sindicatos, augurando su “desaparación”. Mientras que Piscis, según Martínez, debe enfocarse en trabajar en equipo para lograr el éxito.
"Este 2026 será un año de cambios y de trabajo arduo para todos, pero especialmente será un año que traerá más estabilidad y nuevas oportunidades para Argentina", concluyó Marta Martínez.