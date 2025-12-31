 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Precios de frutas y combos económicos en Paraná para el Año Nuevo

31 de Diciembre de 2025
La fruta fue uno de los productos más vendidos para Año Nuevo.
La fruta fue uno de los productos más vendidos para Año Nuevo.

REDACCIÓN ELONCE

En Paraná, un comerciante adelantó los precios de los productos frescos y combos para las fiestas, con ofertas de frutas nacionales e importadas.

En Paraná, un comerciante local, Enzo, adelantó algunos de los precios de los productos frescos que están disponibles para los clientes de cara a las fiestas de fin de año. Según explicó, uno de los productos más solicitados es un combo económico que incluye seis kilos de fruta por $11.000. Este paquete contiene un kilo de banana, uno de manzana, durazno, ciruela y dos de naranja, una opción ideal para quienes buscan una oferta variada y asequible.

 

 

Además de las frutas locales, Enzo destacó que su negocio también cuenta con productos importados. Entre ellos, se encuentran melones provenientes de Brasil y piñas ecuatorianas, que han tenido una gran demanda en las últimas semanas. "Hay mucha demanda, se vendió", comentó el comerciante, que asegura que estas frutas importadas han sido muy bien recibidas por los clientes de la ciudad.

 

Cerezas y productos de alta calidad para las fiestas

 

Otra de las frutas que ha registrado un aumento en las ventas durante este mes de diciembre son las cerezas. Enzo mencionó que las cerezas chilenas, de excelente calidad, están a $10.000 el kilo y han sido un producto muy popular para las celebraciones de las fiestas. Según indicó, muchas familias eligen las cerezas como parte de sus mesas festivas debido a su frescura y sabor.

 

 

El comerciante también expresó su deseo de que el año 2026 sea mucho mejor para todos, y que este nuevo ciclo esté marcado por la salud y el bienestar. "La pasen en familia", agregó, enviando un mensaje positivo y esperanzador para sus clientes y la comunidad de Paraná.

 

¿Cuánto sale preparar una ensalada de frutas?

