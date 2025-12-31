 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Por la ola de calor y las fiestas, creció la venta de hielo: "El movimiento es incesante"

En el marco de una intensa ola de calor y en la previa de la celebración de fin de año, se registra un importante movimiento en los comercios dedicados a la venta de hielo. "Desde las 8 de la mañana, la gente está a full comprando. Recomendamos venir temprano", dijeron a Elonce.

31 de Diciembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

En el marco de una intensa ola de calor y en la previa de la celebración de fin de año, se registra un importante movimiento en los comercios dedicados a la venta de hielo. "Desde las 8 de la mañana, la gente está a full comprando. Recomendamos venir temprano", dijeron a Elonce.

En el marco de una intensa ola de calor y en la previa de la celebración de fin de año, se registra un importante movimiento en los comercios dedicados a la venta de hielo.

 

Emanuel, explicó a Elonce que desde temprano empezó el movimiento intenso en el local, ubicado sobre calle Antonio Crespo. Indicó que la demanda comenzó a notarse desde la apertura del comercio. “El 24 arrancó desde el mediodía en adelante, pero ahora, desde temprano, desde las 8 de la mañana, la gente está a full comprando hielo”, dijo.

 

 

Recomendó anticiparse con la compra y no dejarla para último momento, especialmente teniendo en cuenta que el flujo de personas aumenta con el correr de las horas. “Si tienen conservadora, freezer o algún lugar para ubicar el hielo, lo mejor es comprar temprano, ser anticipado, porque el hielo es lo último que la gente compra siempre en la fiesta”, indicó.

 

En cuanto a las opciones disponibles, indicó que ofrecen distintos tamaños de bolsas: “Vendemos bolsita de 3 kg a 2500 pesos, bolsita de 7 kg a 4500 pesos y bolsita de 14kg a 7000 pesos”. Según explicó Emanuel, la bolsa de mayor tamaño es la más elegida para reuniones numerosas: “Cuando se juntan los familiares y amigos, que son varias 10 o más personas, siempre buscan la bolsa de 14 kg y en precio también les conviene”.

 

 

Respecto al horario de atención, detalló: “Estamos hasta las 20 hs. Acá también somos fábrica, así que producen hielo todo el tiempo los chicos y se producirá hasta cierta hora y después se venderá lo que hay, hasta lo último”.

 

También recordó que en años anteriores se registraron extensas filas hacia la noche: “Otros años se ha venido gente hasta las 22, hasta última hora”, motivo por el cual este año se decidió establecer un límite: “Este año decidimos hacer un corte a las 20 para poder llegar a nuestra casa a la cena”.

 

Si bien el comercio trabaja durante todo el año, Emanuel subrayó que esta jornada no es una más: "No es cualquier fecha. Ahora es la temporada, que recién arranca, y como recién arranca el verano, esto es el comienzo".

 

 

 

Venta de hielo ante la ola de calor y celebración de las fiestas

