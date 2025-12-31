El padre Minigutti compartió un mensaje de esperanza para el 2026: “Empezamos el Año Nuevo de la mano de Dios y su bendición”

REDACCIÓN ELONCE
El padre Walter Minigutti envió un mensaje de optimismo y fe para el inicio del nuevo año, destacando la importancia de la familia, la fe y los nuevos comienzos.
El párroco de la Parroquia Santo Domingo Savio, padre Walter Minigutti, compartió un emotivo mensaje de esperanza para el 2026, en diálogo con Elonce. En un cálido saludo a los televidentes, el padre expresó su alegría de poder terminar el año junto a la comunidad. "Una alegría poder estar con ustedes en esta tarde noche esperando el Año Nuevo y muy orgulloso de tener en mis manos este micrófono", comentó.
Minigutti también recordó que, mientras algunos disfrutan de momentos felices, hay muchas personas que atraviesan situaciones difíciles. "Hay muchísima gente que la está pasando mal, pero también muchos tienen la ilusión de que algo nuevo y bueno puede pasar para el año que viene", destacó el sacerdote. Este mensaje buscó llegar a todos aquellos que atraviesan desafíos, invitándolos a encontrar fuerza y esperanza en los nuevos comienzos del 2026.
Un nuevo comienzo: reflexiones sobre el año que se va y lo que está por venir
Durante su mensaje, el padre Walter Minigutti invitó a la comunidad a reflexionar sobre lo vivido durante el 2025. "Comenzamos a escribir en una agenda nueva, cambiamos el almanaque y con eso parece que se nos cambia la vida. Esa es la esperanza", explicó el sacerdote, destacando cómo el inicio de un nuevo año simboliza una oportunidad para renovar ilusiones y propósitos.
En su reflexión, Minigutti hizo hincapié en que cada uno es el responsable de su propia historia, comenzando el año con la esperanza de superar las dificultades del pasado. También invitó a pensar en todo lo que no solo se logró, sino en las oportunidades que se dejaron pasar, los sueños aún por cumplir y los afectos.
"Queremos empezar de la mano de Dios y su bendición", dijo, reafirmando que la fe es un pilar fundamental para afrontar el futuro con esperanza y valentía.
Un mensaje final de esperanza y bendición para todos
Minigutti cerró su mensaje con una reflexión sobre el tiempo que se tiene por delante: "Dios como que te dice, ‘Tenés 365 días, 365 oportunidades para ser feliz’". Este mensaje de esperanza y de renovación, lleno de optimismo, fue un recordatorio de que el nuevo año representa una oportunidad para cambiar, mejorar y encontrar la paz y la felicidad en los pequeños momentos de la vida.
Para finalizar, el padre brindó su bendición para los espectadores: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén".