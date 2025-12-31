 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Las Termas de Concepción del Uruguay cuentan con nuevas tarifas para enero

31 de Diciembre de 2025
Las termas de Concepción del Uruguay. Foto: La Pirámide.

Las Termas de Concepción del Uruguay anunciaron las nuevas tarifas de entrada para enero, incluyendo promociones para residentes del departamento Uruguay y horarios extendidos en el parque acuático.

Desde el complejo de Las Termas de Concepción del Uruguay informaron sobre las nuevas tarifas que comenzarán a regir a partir de enero de 2026. La entrada general tendrá un costo de $20.000, con descuentos especiales para niños y jubilados. Los menores de tres años podrán ingresar sin cargo, mientras que los niños de entre cuatro y doce años, así como los jubilados con carnet, abonarán $15.000. Además, el ingreso de vehículos tendrá un valor de $5.000.

 

 

Estas tarifas son parte de una actualización anual y se establecen según la edad y condición de los visitantes. También se anunció una promoción exclusiva para residentes del departamento Uruguay, quienes podrán acceder a un 2x1 por $15.000 durante todo el mes de enero, presentando la documentación correspondiente.

 

Promoción especial para residentes del departamento Uruguay

 

Uno de los aspectos destacados de esta nueva tarifa es la promoción exclusiva para los habitantes del departamento Uruguay. Los residentes podrán disfrutar de un acceso 2x1 por $15.000, lo que les permitirá disfrutar del complejo termal junto a un acompañante al precio de una entrada. Esta oferta estará vigente durante todo el mes de enero, ofreciendo una oportunidad única para que los locales aprovechen las instalaciones del complejo, señaló La Pirámide.

 

Parque acuático abierto todos los días

 

Uno de los principales atractivos del complejo sigue siendo su parque acuático, que continuará abierto todos los días en el horario de 11 a 18 horas. Este servicio es una opción recreativa tanto para turistas como para el público local, que puede disfrutar de sus instalaciones para relajarse o pasar un día divertido en familia.

Temas:

termas Concepción del Uruguay
