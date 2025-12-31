 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

La municipalidad de Concordia no renovó más de 130 contratos administrativos

El municipio de Concordia decidió no renovar contratos que venían de la gestión anterior y vencen en diciembre. Se detectaron varias irregularidades.

31 de Diciembre de 2025
Municipalidad de Concordia
Municipalidad de Concordia

El municipio de Concordia decidió no renovar contratos que venían de la gestión anterior y vencen en diciembre. Se detectaron varias irregularidades.

En el marco del proceso de ordenamiento y eficiencia del Estado municipal, el Municipio de Concordia no renovó más de 130 contratos administrativos. La medida alcanza a contratos que finalizan en diciembre y que, luego de un análisis técnico y administrativo, no fueron renovados debido “a irregularidades detectadas en su origen, entre ellas la falta de funciones asignadas y contrataciones realizadas a último momento, sin necesidad operativa justificada”.

 

El objetivo “es cuidar los recursos públicos, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar mejores servicios para los vecinos”, se indicó.

 

“Estamos cuidando los recursos, que no son del gobierno, sino de cada vecino que paga sus impuestos. Recibimos un municipio con contratos firmados de manera irregular, sin respaldo administrativo y con fines claramente proselitistas. Se mandaron un festival de contratos que incluyó más de 900 casos, entre pases a planta permanente y contratos los últimos meses del 2023, antes de dejar la gestión, eso no se puede sostener y lo estamos ordenando”, explicó el Intendente Francisco Azcué.

 

Asimismo, explicó que el proceso de revisión responde a criterios de eficiencia y equidad: “Si en un área se necesitan cuatro personas y hay diez contratadas, quiere decir que no estamos siendo eficientes. Tenemos la obligación de serlo para poder volcar los recursos donde realmente se necesitan”.

El jefe comunal también hizo hincapié en el carácter profundamente injusto de sostener este tipo de vínculos: “No es justo para los trabajadores ni para los vecinos sostener este tipo de contratos. Es injusto para quienes tienen una carrera administrativa y para quienes hacen un esfuerzo todos los meses para pagar sus impuestos”.

 

Finalmente, Azcué subrayó el objetivo de la medida: “Ordenar hoy es lo que nos permite invertir mañana en obras, en mejores servicios y en empleo genuino. Ese es el camino que elegimos para que Concordia crezca y es lo que estamos haciendo y vamos a profundizar durante los próximos años”.

 

Desde el municipio se aclara que no se están despidiendo trabajadores. Lo que se está haciendo es no renovar contratos administrativos que vencieron en diciembre y que fueron firmados en su mayoría de manera irregular durante la gestión anterior, sin funciones claras y muchos de ellos con fines proselitistas.

 

“Es nuestra obligación y el compromiso que asumimos con los concordienses ordenar el municipio porque solo siendo eficientes podemos invertir en obras, mejorar los servicios y apostar a la generación de empleo genuino. Este es el rumbo que propusimos y lo seguiremos profundizando durante nuestra gestión” concluyó Azcué.

Temas:

Municipalidad de Concordia contratos sin renovación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso