Secuestraron un arma de fuego tras la pelea de una pareja en Ubajay

Este miércoles, alrededor de las 16:30, personal policial de la Comisaría de Ubajay, dependiente de la Departamental, intervino en un domicilio de la localidad ubicado cerca de calle Las Hiedras. La intervención fue solicitada debido a una disputa de pareja entre dos personas mayores de edad. Al momento de la llegada de los uniformados, ambas partes fueron contenidas y el orden se restableció en el lugar.

El conflicto, que inicialmente parecía ser de índole familiar, dio un giro cuando uno de los involucrados mencionó que la discusión había incluido una amenaza con un arma de fuego. Este comentario llevó a los oficiales a tomar medidas inmediatas para verificar la situación y asegurar la zona.

Secuestro de arma de fuego y lesiones leves

Tras establecer contacto con una de las personas involucradas, los oficiales lograron que se entregara voluntariamente una escopeta de calibre 14 mm, la cual fue secuestrada por la Policía. El arma fue puesta a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis y peritaje.

Además, al examinar a las personas involucradas en el conflicto, se constató que ambas presentaban signos de lesiones de carácter leve, aunque no se especificaron detalles sobre las circunstancias en las que estas lesiones fueron ocasionadas. Los agentes procedieron a levantar los informes correspondientes y dar aviso a la fiscalía interviniente.

Investigación judicial en curso

La fiscalía correspondiente fue notificada de los hechos ocurridos en Ubajay y dispuso que se continúen las actuaciones conforme a las directivas impartidas. La investigación sigue en curso para determinar los detalles de lo sucedido y la posible implicancia de la posesión del arma de fuego en el contexto de la disputa.