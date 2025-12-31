 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Allanamientos

Secuestraron un arma por el homicidio ocurrido hace una semana en Colón

La policía continúa con la investigación por el crimen de José Romero. Este martes tras un allanamiento secuestraron una pistola calibre 32.

31 de Diciembre de 2025
Allanamiento en Colón por el homicidio de Romero
Allanamiento en Colón por el homicidio de Romero

La policía continúa con la investigación por el crimen de José Romero. Este martes tras un allanamiento secuestraron una pistola calibre 32.

El pasado 22 de diciembre se produjo un homicidio en la ciudad de Colón, donde un hombre murió tras recibir dos disparos de arma de fuego, en el marco de una gresca en el interior de una vivienda ubicada en calle Noailles, entre Mir y Durán. La víctima fue identificada como José “Pichay” Romero.

 

En el marco de la investigación, hasta el momento hay seis detenidos y este miércoles se registró un nuevo avance en la causa.

Desde la Policía confirmaron que en la tarde de ayer se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Durand y Pasaje 19, en barrio San Francisco tras un mandato emitido por el Juzgado de Garantías.

 

Dicho procedimiento fue favorable ya que se logró el secuestro de un arma de fuego, tratándose de una pistola calibre 32, la cual quedó a disposición de la Magistratura interviniente. Se presume que tendría una estrecha vinculación con la causa que se investiga.

 

Temas:

Colón homicidio José Romero Arma allanamiento
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso