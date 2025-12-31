Secuestraron un arma por el homicidio ocurrido hace una semana en Colón

El pasado 22 de diciembre se produjo un homicidio en la ciudad de Colón, donde un hombre murió tras recibir dos disparos de arma de fuego, en el marco de una gresca en el interior de una vivienda ubicada en calle Noailles, entre Mir y Durán. La víctima fue identificada como José “Pichay” Romero.

En el marco de la investigación, hasta el momento hay seis detenidos y este miércoles se registró un nuevo avance en la causa.

Desde la Policía confirmaron que en la tarde de ayer se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Durand y Pasaje 19, en barrio San Francisco tras un mandato emitido por el Juzgado de Garantías.

Dicho procedimiento fue favorable ya que se logró el secuestro de un arma de fuego, tratándose de una pistola calibre 32, la cual quedó a disposición de la Magistratura interviniente. Se presume que tendría una estrecha vinculación con la causa que se investiga.