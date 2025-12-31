Robaron en la escuela “María Reina Inmaculada” y causaron destrozos: “Es muy triste terminar el año así"

Ingresaron y robaron en la escuela “María Reina Inmaculada” en la antesala del Año Nuevo. Se trató del segundo hecho en lo que va de la semana, según indicaron a Elonce.

“Hoy nos enteramos de la noticia por nuestra colega del nivel secundario que nos habían ingresado a robar nuevamente en la institución por una ventana que da al fondo. Nos destrozaron todo y nos rompieron la escuela, las aulas y también nos robaron varias pertenencias de la institución. Nos robaron 11 notebooks de un carrito que era del centro educativo, un proyector, elementos de la cocina. Ha sido un desastre”, exclamó una directiva.

“Teníamos todas las herramientas (para el año entrante) porque estamos dentro del programa alfa en red, que comenzamos este año”, indicó.

Foto: Elonce.

“Lamentablemente, cuando empezamos a recorrer las instalaciones, nos encontramos que en la puerta del depósito de la cocina habían defecado y lo habían tapado con un tupper. El desastre que hicieron fue muy grande, más que nada en el proyector y en las 11 notebooks que nos había donado la fundación Bersa”, recalcó otro personal de la institución.

Foto: Elonce.

A la espera de realizar la denuncia formal, personal de Comisaría Octava, dependiente de la Departamental Paraná, se hizo presente para sacar huellas y posteriormente ver cómo sigue la causa.

La puerta que fue arrancada por completo. Foto: Elonce.

“Es muy triste terminar el año así porque nosotros trabajamos acá porque elegimos venir acá a esta escuela y nos duele que todo lo que hacemos a pulmón se nos saque de esta manera. Es muy difícil para nosotros proyectarnos en el 2026 sin elementos y una escuela destrozada”, manifestó una mujer.

La ventana dañada. Foto: Elonce.

En relación al primer robo, mencionó que en aquella ocasión se sustrajo una moladora que se utiliza en la escuela. Posteriormente, describió: “Es muy grande el daño que hicieron porque arrancaron una ventana, la puerta del jardín de infantes y se llevaron cosas del comedor, arrancaron la pileta de un baño. Hicieron daño a la escuela que lo único que hace es brindarles todo lo que más podemos”.