Los Príncipes: Un legado musical de 35 años que sigue conquistando escenarios

REDACCIÓN ELONCE
"Los Príncipes", una de las bandas más emblemáticas de Paraná, sigue dejando huella con su música a pesar de los años. Con más de 35 años de carrera, el grupo sigue creciendo y mostrando su talento.
"Los Príncipes", banda emblemática de la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos, han trascendido más de tres décadas en la escena musical de Argentina. Fundada en 1981, la agrupación se ha mantenido vigente gracias a su esfuerzo constante, su dedicación y una fiel base de seguidores que a lo largo de los años ha crecido junto a ellos.
Con más de 35 años de trayectoria, "Los Príncipes" han logrado consolidarse como una de las bandas más importantes del país, llevando su música por todo el territorio nacional.
A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado importantes cambios, pero ha logrado preservar la esencia de su sonido, una mezcla única de géneros que la ha convertido en un referente. Entre los miembros actuales de la banda destacan Jorge Pesoa, quien fue parte fundamental desde sus inicios, y su hijo Yair, quien se unió hace poco menos de tres años. Juntos, logran transmitir la pasión por la música que ha caracterizado a "Los Príncipes" durante tanto tiempo.
La clave del éxito: trabajo y pasión
Para Jorge y Yair, la clave de mantenerse tan relevantes en la industria musical es la combinación de trabajo constante y pasión por lo que hacen. "Nosotros ensayamos semanalmente y cuando tenemos nuevas canciones, como la de Yair, le metemos horas extras para perfeccionarlas", comenta Jorge. La banda dedica mucho tiempo a los ensayos, asegurándose de que cada nueva canción se lleve al escenario con la misma energía y sentimiento con el que fue grabada.
A pesar de la evolución de la música y las nuevas tendencias, "Los Príncipes" han logrado adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. "Las canciones se quedan en el corazón de la gente, y eso es lo que más nos gusta: que nuestra música siga viva en cada uno de nuestros seguidores", dice Yair, quien, a sus 21 años, también ha aportado su visión fresca y joven a la banda.
Un futuro prometedor y muchos proyectos por venir
A pesar de su larga trayectoria, "Los Príncipes" no se detienen. El grupo sigue trabajando en nuevos proyectos, como la creación de un canal oficial de YouTube, donde compartirán sus últimas creaciones musicales y videoclips. Yair, quien ha estado trabajando junto a su padre y el resto de la banda, explica que el futuro está lleno de nuevos desafíos. "Estamos preparando nuevos temas, colaboraciones con otros artistas, y esperamos seguir creciendo", afirma.
El grupo también se alista para un nuevo ciclo de presentaciones en vivo a partir de mediados de enero, con la posibilidad de incluir algunas sorpresas en su repertorio. Jorge asegura que se viene un 2026 cargado de música y de oportunidades para seguir compartiendo lo que mejor saben hacer: hacer bailar y cantar a la gente con sus canciones.