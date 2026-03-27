Milei encabezará un acto y se reunirá con Manuel Adorni

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrán este viernes un nuevo a cara a cara a las 11, en un encuentro en el que el mandatario ratificará el respaldo hacia el ministro coordinador.

El lugar del encuentro no trascendió todavía pero fuentes oficiales confirmaron que, tras la foto con Karina Milei del miércoles, habrá una nueva postal del jefe de Estado con el funcionario. Idéntica a la que se tomaron posterior al regreso de Adorni de Estados Unidos tras participar del “Argentina Week”.

Luego compartirán otra actividad: la inauguración a las 11.30 en La Paternal del centro de formación de Capital Humano que lleva el mismo nombre y que conduce Sandra Pettovello.

La imagen aparecerá luego de semanas en las que Adorni, gracias a sus viajes, dominó la agenda pública. Con una conferencia de prensa el miércoles, el ex vocero presidencial trató de zanjar la discusión pública con explicaciones. A ese evento le sumó una serie de reuniones de trabajo con ministros como Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Mahiques (Justicia).

La idea del oficialismo es tratar de que el ministro coordinador esté activo y “hablando de temas de gestión”, fuera del eje defensivo de los días pasados en los que intentó aclarar qué sucedió con el viaje que protagonizó con su mujer Bettina Angeletti a Estados Unidos y a Uruguay.