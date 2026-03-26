El Gobierno nombró a Martín Vauthier en el Banco Central y espera aval del Senado

El Gobierno nacional avanzó en la reorganización del directorio del Banco Central al designar al economista Martín Vauthier como nuevo integrante de la entidad monetaria. La decisión, que se formalizó a través de un decreto, establece que su incorporación será en carácter transitorio hasta tanto se concrete el aval correspondiente por parte del Senado.

La medida se oficializó mediante el Decreto 172/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se dispuso su nombramiento “en comisión”. Esto implica que Vauthier ya comenzó a desempeñar funciones dentro del Banco Central, aunque su continuidad definitiva dependerá del acuerdo legislativo, tal como lo establece el procedimiento institucional.

El nuevo director ocupará el lugar que dejó vacante Federico Furiase, quien recientemente fue designado en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. En este contexto, el Ejecutivo continúa avanzando en la reconfiguración del equipo económico.

Cambios en el directorio y mandato previsto

Con esta designación, el economista se suma al directorio del Banco Central, actualmente conducido por Santiago Bausili. Su mandato está previsto hasta el año 2028, en línea con los plazos establecidos para este tipo de cargos dentro de la entidad.

La incorporación se enmarca en una serie de movimientos impulsados por el Gobierno nacional en la conducción del organismo. En los últimos meses, se han producido distintas modificaciones en la estructura del Banco Central, con el objetivo de consolidar un equipo alineado a la estrategia económica vigente.

Martín Vauthier, nuevo director del Banco Central.

En ese sentido, la designación de Vauthier responde a la búsqueda de perfiles técnicos con experiencia en materia monetaria y financiera, en un contexto donde las decisiones del organismo resultan clave para la política económica.

Perfil del economista designado

Martín Vauthier es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y se ha desempeñado tanto en el ámbito académico como en el sector privado. Antes de su llegada al Banco Central, formaba parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Además, ha desarrollado tareas como docente en la maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, y cuenta con trayectoria en consultoras especializadas en análisis económico. Su perfil está orientado a temas fiscales, financieros y monetarios.

A lo largo de su carrera, trabajó en firmas como Estudio Bein & Asociados, Eco Go y Anker Latinoamérica. En este último espacio consolidó su vínculo profesional con el actual ministro de Economía, Luis Caputo, con quien mantiene cercanía desde hace años.