Se confirmó el cierre de la tesorería del Banco Central en Paraná y otras sedes regionales

El Banco Central (BCRA) decidió cerrar doce tesorerías en distintas provincias que se encargaban de manejar la cantidad de efectivo entre las sucursales bancarias del interior del país. En el Gobierno aseguran que responde al avance de los pagos electrónicos y menor circulación de billetes.

Se trata de sedes en distintas ciudades que el BCRA denomina "agencias regionales" y que actúan como soporte logístico para la provisión de efectivo. Las doce que cerraron son las agencias de Paraná, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Cuarto, Río Gallegos, San Juan, Salta y Río Grande.

Aseguran que el cierre no se trata de un ajuste de gasto sino técnico: "La decisión fue 100% técnica, sustentada en cuestiones geográficas y operativas", mencionaron, y ejemplificaron con cuestiones como "tamaño de las bóvedas, cantidad de personas o flujo de envíos".

Algunas sedes podían pasar más de un mes sin recibir un envío con billetes para distribución. Los pesos físicos en circulación pasaron de representar un 6% del PBI a 2%, plantean, por el avance de los medios electrónicos de pago.

Quedarán vigentes como agencias regionales otras nueve en ciudades como Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Trelew, Mendoza, Rosario, Corrientes, Jujuy y Córdoba. Hay 32 empleados a los que se les ofrecerá ser reubicados en las sedes que permanecen abiertas en la principal en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuántos billetes circulan en el país

De acuerdo a la última información del BCRA, a fines de febrero, había en total 6.200 millones de unidades de billetes de distinto tipo. Representa una caída muy pronunciada en relación con los últimos años.

Como comparación, un año antes circulaban 10.018 millones de billetes físicos de variada denominación. Esto implica una destrucción de 3.700 millones de billetes, casi un 40% del total.

La caída en términos reales en la cantidad de billetes físicos en la calle es tal que, de acuerdo a los datos del Central, el último número informado es similar al que había, por ejemplo, en el cierre del 2015.

Los de mayor denominación, de $20.000, comenzaron a circular en noviembre de 2024. En la actualidad hay 638 millones de unidades de billetes. Si bien tuvo un aumento pronunciado, sigue estando por debajo de la cantidad de billetes de $100, que por efecto de la inflación tienen ya mucha menor utilidad. Hay 657 millones de esa denominación.

Entre los de $10.000, el BCRA informó que existe un circulante de 925 millones de unidades, un número estable en la comparación con un año atrás.

Para el caso de los billetes de $2.000, su presencia fue menguando en los últimos meses: pasó de un pico de 1.100 millones de papeles a principios del año pasado a los 725 millones actuales.

Otro que pierde vigencia con rapidez es el billete de $1.000. Alcanzó a tener 6.200 millones de unidades en la calle a mediados de 2024. Hoy solo quedan 1.680 millones en manos del público, indica Clarín.