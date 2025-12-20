Milei: “El Mercosur necesita una reforma que reduzca su costo económico”

El presidente Javier Milei dio un fuerte discurso ante los mandatarios del Mercosur, donde reclamó una profunda flexibilización comercial, cuestionó el funcionamiento del bloque regional y reiteró, además, el reclamo argentino por Malvinas.
El presidente Javier Milei pronunció un fuerte discurso durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, en el que reclamó una profunda flexibilización comercial y cuestionó el funcionamiento interno del bloque. Ante los mandatarios y delegaciones presentes, el mandatario argentino planteó la necesidad de cambios estructurales y lanzó una definición que marcó el tono de su exposición: “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”.
El jefe de Estado sostuvo que el bloque regional no cumplió con los objetivos para los cuales fue creado. “Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, afirmó.
Críticas al funcionamiento del bloque
En su diagnóstico, Milei enumeró una serie de falencias que, a su criterio, explicaron el estancamiento del Mercosur. “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno y no hay apertura suficiente al mundo”, expresó.
El mandatario también cuestionó la estructura institucional del bloque. “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”, señaló, y agregó: “La realidad no se discute, se mide”.
En ese marco, advirtió que el comercio intrazona como proporción del comercio total “se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos”, a pesar de que “los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo”. Según Milei, “un arancel así no protege el empleo, lo destruye”.
Reclamo de reformas y apertura
El presidente argentino insistió en la necesidad de avanzar con una reforma integral del bloque. “Hoy más que nunca, el Mercosur necesita una reforma que reduzca su costo económico”, afirmó. “La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia”, reiteró.
En otro tramo de su exposición, Milei destacó los recursos estratégicos de la región. “Nuestros países poseen activos extraordinarios: energía, minerales críticos y alimentos”, sostuvo, y consideró que el principal obstáculo es interno. “Lo que necesitamos es dejar de poner trabas y permitir que ese potencial se despliegue”, remarcó.
El mandatario defendió la flexibilización como eje central de crecimiento. “La flexibilidad es un activo, no una amenaza. La rigidez solo puede traer estancamiento”, afirmó, y advirtió que “pretender congelar esa dinámica sería condenar al bloque al anacronismo”.
Unión Europea y seguridad regional
Al referirse a la relación con la Unión Europea, Milei cuestionó la lentitud de las negociaciones comerciales. “Tras décadas de negociaciones no hemos podido materializar un acuerdo”, expresó, y agregó: “Nuestros países no tienen diez años más para desperdiciar en discusiones administrativas”.
En materia de seguridad, el presidente alertó sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado transnacional. “No conocen límites territoriales”, afirmó, y recordó que Argentina impulsó la creación de una comisión del Mercosur contra este tipo de delitos.
Hacia el final, Milei reiteró el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y sostuvo que el bloque enfrenta una definición clave de cara al futuro. “La pregunta que debemos hacernos hoy es simple: ¿queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, concluyó. (con información de Infobae)