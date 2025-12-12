 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Desarrollo Humano

La Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

12 de Diciembre de 2025
La Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año. Foto: (GPER).

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, encabezó este jueves la reunión, de la cual participaron legisladores provinciales, representantes de áreas clave del gobierno y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la problemática alimentaria.

La titular de la cartera de Desarrollo Humano dio apertura al diálogo comunicando la presentación del proyecto de ley que institucionaliza la Mesa de Diálogo Social como herramienta en sí misma, presentado por la diputada provincial Carolina Streitenberger.

 

"Los encuentros realizados desde la conformación de la Mesa nos han permitido conocer de primera mano la situación de todo el territorio. El compromiso provincial y la importancia del trabajo articulado propician sostener las herramientas que nos permitan fortalecer las políticas públicas", expresó Verónica Berisso.

Para finalizar, la ministra les deseó "felicidades en estas fiestas, una feliz Navidad y próspero año nuevo".

Durante el encuentro, acordaron detalles de las agendas de distribución de los módulos alimentarios durante la temporada estival, que serán entregados a demanda de municipios y comunas y a organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la problemática alimentaria.

Además, habiendo transcurrido los dos primeros talleres en articulación con la Dirección de Mujeres y el Ministerio de Salud, se acordó continuar con las capacitaciones para fortalecer el trabajo que se viene realizando en los espacios comunitarios.

 

Integran la mesa de diálogo social los senadores provinciales Alberto Otaegui y Víctor Sanzberro, las diputadas Carolina Streitenberger y Silvia Moreno; autoridades del Ministerio de Salud y del Consejo General de Educación (CGE); representantes de organizaciones sociales como Cáritas Paraná, Libres del Sur y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano.

desarrollo humano
