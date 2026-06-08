Ética Pública: Maneiro defendió la reforma que transparentará declaraciones juradas de los funcionarios

REDACCIÓN ELONCE
El secretario de Justicia de Entre Ríos explicó los alcances del proyecto de reforma de Ética Pública impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, defendió la publicidad de las declaraciones juradas, la incorporación de la denominada Ficha Limpia y repasó los avances en digitalización del Estado.
La discusión sobre el proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública en Entre Ríos avanza en la Legislatura y suma capítulos decisivos. En ese marco, el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro, quien participó de una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, explicó a Elonce los alcances de la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. Durante la entrevista, el funcionario sostuvo que la propuesta representa un salto institucional en materia de transparencia y control ciudadano.
Maneiro recordó que el proyecto ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado. Según indicó, la norma aborda diversos aspectos vinculados a la conducta pública, el acceso a la información y las incompatibilidades para ejercer cargos en el Estado.
Declaraciones juradas públicas y nuevas reglas de transparencia
Uno de los puntos más importantes de la iniciativa es la modificación del régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Actualmente, esos documentos tienen carácter reservado y sólo pueden conocerse mediante autorización judicial o consentimiento expreso del funcionario involucrado.
Sobre este aspecto, Maneiro fue categórico: “De aprobarse esta ley se establece la publicidad patrimonial completa de todos los funcionarios públicos. Esto incluye también a los tres poderes, a los órganos de control y demás”.
El funcionario destacó que la iniciativa busca ampliar el derecho ciudadano al control de los actos de gobierno. “También establece y moderniza el derecho de conocer de parte de todos los ciudadanos el patrimonio de los funcionarios públicos en lo que se llama la declaración jurada patrimonial de carácter público, que hoy son secretas”, explicó.
Asimismo, indicó que la norma incorpora un régimen específico para la recepción de obsequios por parte de funcionarios públicos. “Se establece un régimen de obsequios para funcionarios públicos para evitar situaciones que puedan llegar a vulnerar la independencia que deben tener todos los funcionarios respecto de los asuntos que tratan con proveedores, empresarios o cualquier sector”, afirmó.
Ficha Limpia, incompatibilidades y una nueva Oficina de Ética Pública
Otro de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de requisitos vinculados a antecedentes penales para quienes aspiren a cargos electivos o designaciones dentro del Estado.
“Lo que se conoce, o se mal conoce para mi gusto, como Ficha Limpia implica que una persona para poder presentarse a una elección no debe tener condenas penales en los últimos diez años”, explicó Maneiro.
Sin embargo, destacó que el proyecto entrerriano incorpora un requisito adicional. “Le agregamos que los funcionarios designados también deben cumplir con esa condición. Básicamente, el requisito es presentar los antecedentes penales”, sostuvo.
La iniciativa también regula incompatibilidades entre funciones públicas. “Establece claramente cuándo algunos funcionarios deben optar por un cargo. Cuando un funcionario es electo y es designado en otro ámbito debe dejar y renunciar a ese cargo si pretende acceder al otro. No se puede pedir licencia”, detalló.
Además, la ley prevé la creación de una Oficina de Ética Pública que tendrá la misión de recibir información, monitorear el cumplimiento de la normativa y ejecutar mecanismos de control. “Es un conjunto de elementos que hacen a una ley que denominamos de transparencia y de ética pública, necesaria para que la provincia avance y se modernice”, remarcó.
El fin de las pensiones para gobernadores y vicegobernadores
En diálogo con Elonce, Maneiro también se refirió a otro proyecto impulsado por la gestión provincial: la derogación de las pensiones honoríficas para ex gobernadores y ex vicegobernadores.
“Es una antigua ley de fines de los años cincuenta y principios de los sesenta. En aquella época el sistema jubilatorio no era universal como lo es actualmente”, recordó.
Según explicó, el contexto actual ya no justifica la existencia de ese beneficio. “El gobernador entendió que esto es un privilegio que es inconcebible a esta altura de las sociedades actuales y pretende que se derogue”, afirmó.
El funcionario aclaró que la medida no afectará derechos adquiridos. “Había entre diez y once personas que lo estaban cobrando. Esas situaciones continuarán porque son derechos adquiridos. Es una ley para derogar de aquí en adelante”, precisó.
También destacó que se establecerán incompatibilidades para quienes perciban otros ingresos. “Lo que se busca es reconocer a aquellas personas que no tienen una situación económica resuelta”, agregó.
Boleta Única Papel y el futuro electoral de Entre Ríos
Otro de los temas abordados fue la implementación de la Boleta Única Papel, sistema aprobado en diciembre de 2024 para las elecciones provinciales.
“Hoy este es el modelo de boleta que está vigente para las elecciones de la provincia”, indicó.
La boleta estará organizada por agrupaciones políticas identificadas con colores y contará con un casillero superior que permitirá marcar una sola opción para respaldar toda la propuesta electoral de un partido. Quienes prefieran realizar un voto por categorías podrán seleccionar candidatos específicos para gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes o concejales.
Maneiro aclaró que, si un votante marca el casillero de lista completa y además elige otra fuerza política en una categoría particular, esa categoría quedará anulada, tal como ocurre en el sistema tradicional cuando se introducen boletas de diferentes partidos para el mismo cargo.
Además explicó que el diseño permite votar una lista completa o seleccionar categorías específicas. “Una de las características principales, a diferencia de lo nacional, es que esta boleta permite hacer la cruz arriba en el primer casillero y se interpreta que vota toda la propuesta política de esa fuerza”, señaló.
Consultado sobre eventuales cambios en el sistema electoral, sostuvo: “Por el momento no hay agenda en ese sentido”.
Digitalización, modernización y acceso a servicios
El secretario de Justicia también dedicó buena parte de la entrevista a detallar los avances tecnológicos impulsados desde su área.
Uno de ellos es la digitalización de partidas y actas a través del portal Mi Entre Ríos. “En los últimos seis meses se emitieron más de 11.000 partidas con firma digital. Es un avance muy importante”, destacó.
“Una persona puede ingresar, solicitar una partida y recibirla digitalmente. Tiene la misma validez que una certificada de manera presencial”, explicó.
Según señaló, el sistema incluso es utilizado por ciudadanos que viven en el exterior. “Muchas veces tiene que ver con trámites de doble ciudadanía. Estamos respondiendo en dos o tres días”, indicó.
En paralelo, destacó la modernización de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. “Estamos digitalizando las presentaciones de asociaciones civiles, clubes, fundaciones y cooperadoras para que no tengan que viajar a Paraná ni contratar gestores”, señaló.
“Pensamos en las instituciones de toda la provincia, desde Chajarí hasta Feliciano o Gualeguay. Queremos que los trámites sean cada vez más rápidos y más expeditivos”, agregó.
Derechos Humanos y gestión
Hacia el final de la entrevista, Maneiro también respondió sobre las políticas vinculadas a memoria y derechos humanos.
“El Registro Único de la Verdad sigue con su política de investigación sobre los acontecimientos de la última dictadura. Es una política de Estado y eso no se va a modificar”, aseguró.
Además, confirmó que la provincia continúa participando en causas de lesa humanidad. “Nos hemos presentado en todas las causas de lesa humanidad que existen en la provincia de Entre Ríos en el ámbito de la Justicia Federal para compartir la información que posee el Registro”, afirmó.
Finalmente, ratificó su respaldo al rumbo de la gestión provincial. “Consideramos que el rumbo que ha marcado el gobernador Rogelio Frigerio es el correcto. Estamos acompañando con todo nuestro trabajo y compromiso”, concluyó.