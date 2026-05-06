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Entre Ríos adhirió a programa nacional para fortalecer la restitución de derechos de víctimas de trata

Néstor Roncaglia, firmó un acta de adhesión con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de fortalecer la asistencia técnica, la capacitación y la articulación operativa en la lucha contra el delito de trata de personas.

6 de Mayo de 2026
Entre Ríos adhirió a programa nacional.
Entre Ríos adhirió a programa nacional. Foto: (GPER).

Néstor Roncaglia, firmó un acta de adhesión con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de fortalecer la asistencia técnica, la capacitación y la articulación operativa en la lucha contra el delito de trata de personas.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmó un acta de adhesión con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de fortalecer la asistencia técnica, la capacitación y la articulación operativa en la lucha contra el delito de trata de personas.

 

El programa tiene como eje central garantizar que las víctimas accedan de manera efectiva a la restitución de sus derechos. En ese marco, se acordó la implementación de los protocolos nacionales vigentes y la realización de instancias periódicas de evaluación, para asegurar una respuesta ágil y eficiente.

 

Entre Ríos se desempeña como Punto Focal jurisdiccional en materia de asistencia a víctimas, en el marco de las leyes nacionales N° 26.364 y su modificatoria N° 26.842. A partir de este convenio, se refuerza el compromiso mediante acciones de capacitación, fortalecimiento institucional y articulación en la intervención de casos.

 

El acuerdo prevé que el Gobierno nacional brinde asistencia técnica y metodológica, además de instancias de formación destinadas a los equipos locales. Por su parte, la provincia designará equipos técnicos y operativos responsables de implementar los lineamientos en el territorio.

 

Asimismo, se optimizarán los mecanismos de derivación y seguimiento de casos, mediante un trabajo coordinado con los organismos nacionales competentes.

"En la provincia venimos trabajando en capacitaciones y en el acompañamiento a víctimas y testigos de trata de personas. Este convenio nos va a permitir redoblar los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado", afirmó Roncaglia.

Temas:

Ministro de Seguridad Trata de Personas
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