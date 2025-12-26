El Senado consiguió quórum y debate Presupuesto 2026 y ley de Inocencia Fiscal

El Senado ya sesiona tras haber conseguido quórum reglamentario La Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados de la UCR, PRO y bloques provinciales para debatir el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.

La sesión se realizará sin poder haber alcanzado un acuerdo entre los bloques peronistas y el oficialismo y sus aliados, ya que la LLA quiere votar por capítulos y no por artículos como quiere el kirchnerismo, según publicó Noticias Argentinas.

Los artículos más cuestionados por los aliados del Gobierno son el 12 referidos a los requisitos de las Universidades Nacionales para obtener los recursos que gira el PEN y sobre la derogación de artículos de las leyes de financiamientos de la educación.

Será la primera sesión extraordinaria con la nueva composición donde el oficialismo será la segunda fuerza con 21 miembros, detrás del peronismo que tiene 28 integrantes.