Presupuesto 2026: el artículo que deroga los porcentajes mínimos para educación, ciencia y escuelas técnicas

El oficialismo intentará sancionar este viernes en la Cámara de Senadores el Presupuesto 2026, una de las leyes centrales para la estrategia económica del Gobierno nacional, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas. El foco del conflicto estará puesto en el artículo 30 del proyecto, que propone derogar los porcentajes mínimos de financiamiento para educación, ciencia y escuelas técnicas, un punto que concentra las principales objeciones y pone en riesgo una aprobación sin sobresaltos.

La sesión extraordinaria fue convocada para las 12 del mediodía e incluye, además, el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que habilita el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal. Para el Poder Ejecutivo, la aprobación del Presupuesto resulta prioritaria, ya que define la hoja de ruta de gastos y recursos del próximo año y constituye una herramienta indispensable para la toma de deuda y el envío de señales de previsibilidad a los organismos internacionales.

Si bien La Libertad Avanza, espacio que conduce Patricia Bullrich, cuenta, en los papeles, con más de 45 votos para la aprobación en general, en las horas previas a la sesión surgen dudas sobre el respaldo específico al artículo 30. Según fuentes parlamentarias, sectores de la Unión Cívica Radical y otros aliados, comenzaron a expresar reparos, en sintonía con el rechazo anticipado de cuatro de los cinco senadores peronistas del bloque Convicción Federal, que aun así se muestran dispuestos a acompañar el proyecto en términos generales.

Entre los legisladores radicales que anticiparon su negativa a ese artículo figuraron Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, de acuerdo a información difundida por la Agencia Noticias Argentinas. En ese escenario, el número de ausentes pasaría a ser un factor clave: una menor cantidad de presentes reduciría el umbral de votos necesarios para que el oficialismo pueda sostener el artículo cuestionado.

Cambios y un regreso a Diputados

En caso de que el Senado introdujera modificaciones, el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados, que ya tenía prevista una eventual sesión para los días 29 y 30 de diciembre, o, en su defecto, para el 5 de enero. Otra alternativa que se baraja fue la votación por capítulos, como ocurrió durante el debate en Diputados, aunque esa estrategia implicó el riesgo de que se cayeran artículos completos, incluidos los vinculados a las Universidades Nacionales y al sistema educativo.

El artículo 30, el núcleo del debate

La cláusula propone derogar el mandato de destinar el 6% del Producto Bruto Interno a educación, el esquema establecido por la ley de Ciencia y Técnica que fija un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, y el 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo asignado a las escuelas técnicas.

Para la oposición, se trata de un retroceso en materia de políticas públicas estratégicas, debido a los recortes de recursos que implica en un sector clave.

Más allá de ese escollo, el resto del Presupuesto no presentaría mayores resistencias. El texto proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% —con una variación interanual del 14%— y un tipo de cambio de 1.423 pesos para diciembre de 2026. Además, incorpora definiciones relevantes en materia cambiaria.

Proyecciones económicas y apoyos políticos

En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió actualizar las bandas cambiarias por inflación, lo que llevaría el techo del dólar oficial de 1.518 a 1.564 pesos desde enero, tras el impacto del Índice de Precios al Consumidor de noviembre. La medida fue leída por el mercado como una señal de continuidad en el esquema de administración cambiaria.

En términos de apoyos políticos, La Libertad Avanza reúne 21 senadores entre propios y aliados, y suma respaldos de sectores del radicalismo, el PRO y bloques provinciales como el Frente de la Concordia de Misiones, Independencia de Tucumán, La Neuquinidad, Chubut y Provincias Unidas.

Convicción Federal, en tanto, cuenta con cinco bancas: cuatro de sus integrantes anticiparon su voto afirmativo en general, mientras que el riojano Fernando Rejal mantiene su postura indefinida, en sintonía con el rechazo expresado por el gobernador Ricardo Quintela.

La votación dejará expuesto un primer quiebre relevante entre gobernadores peronistas y el sector que responde a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, representado en el Senado por la bancada que conduce José Mayans.

Entre los senadores peronistas dispuestos a acompañar el Presupuesto figuraron Fernando Salino, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, alineados con sus respectivos gobernadores, consignó NA.

La incógnita principal que persiste es en el Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno. En Diputados, de los siete legisladores que respondieron a Zamora, cinco votaron en contra y dos se ausentaron, un antecedente que sumó incertidumbre a una sesión clave para el futuro del Presupuesto 2026 y el rumbo económico del Gobierno.