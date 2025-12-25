 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Se trata en el Senado

Inflación, dólar y crecimiento: claves del Presupuesto de Milei que busca aprobarse este viernes

La única duda es si podrá mantener la derogación del 6% de financiamiento docente para la educación. Contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

25 de Diciembre de 2025
(Imagen ilustrativa).
(Imagen ilustrativa).

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, UCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyecto.

Dentro del detalle, el proyecto asigna 65,7 billones de pesos al pago de jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales. El Ejecutivo sostiene que el peso del gasto social es consistente con el ordenamiento fiscal que impulsa desde el inicio de la gestión.

En cuanto a la actividad, se proyecta un aumento del consumo privado del 4,9% y del consumo público del 4,5%, junto con un crecimiento de las inversiones del 9,4%.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

 

-Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026

-Superavit del 1.5% del

-Crecimiento de la economía del 5%

-Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.

-Recursos 148,2 billones de pesos

-Gasto total de 148 billones de pesos

-Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos

-El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales

-Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos

-Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

-Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.

-Consumo privado se estima que aumentará 4,9%

-Consumo público se incrementará 4,5 %

-Inversiones aumento del 9,4%

-En exportaciones se estima un aumento del 10,6%

-En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

