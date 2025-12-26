El Gobierno avanza con el proyecto de ley de Inocencia fiscal, una iniciativa que apunta a incentivar la declaración de los denominados “dólares del colchón” y que introdujo modificaciones sustanciales en el régimen de sanciones por evasión impositiva aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para ese fin, el Poder Ejecutivo ofrecerá garantías legales a los contribuyentes respecto de eventuales procesos penales en próximos gobiernos.

El detalle del proyecto indica que se entenderá como evasión toda aquella operación que transgreda una obligación impositiva por un monto mayor a $100 millones. Asimismo, para la evasión agravada el monto mínimo pasará de $15 millones a $1.000 millones, aunque si intervienen personas físicas, jurídicas, estructuras legales o jurisdicciones que dificulten identificar al responsable, el mínimo sube de $2 millones a $200 millones. Si se utilizan facturas o documentos falsos, la cifra se eleva de $1,5 millones a $100 millones.

Inocencia fiscal: desde qué monto habrá penas de ARCA por evasión impositiva

Teniendo en cuenta que el monto de las multas automáticas saltaría fuerte, el ministro de Economía Luis Caputo aclaró que en caso de que apruebe el proyecto no se aplicarán sanciones inmediatas a quienes no presenten sus declaraciones juradas, sino que previamente la ARCA notificará primero al infractor, dando posteriormente un plazo de 10/15 días para la regularización de la situación, informó Ámbito.

En ese sentido, el funcionario agregó que el organismo buscará distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, para no castigar a todos con una sanción inflexible. Según especialistas, la penalidad para personas físicas pasará de $200 a $220.000, mientras que para personas jurídicas pasaría de $400 a $440.000.