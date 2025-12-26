 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Inocencia fiscal: desde qué monto habrá penas de ARCA por evasión impositiva

El proyecto que el Gobierno busca aprobar en el Senado eleva los montos mínimos para sancionar la evasión impositiva. También incorporó cambios en el esquema de multas automáticas y garantías para contribuyentes.

26 de Diciembre de 2025
Inocencia fiscal
Inocencia fiscal

El proyecto que el Gobierno busca aprobar en el Senado eleva los montos mínimos para sancionar la evasión impositiva. También incorporó cambios en el esquema de multas automáticas y garantías para contribuyentes.

El Gobierno avanza con el proyecto de ley de Inocencia fiscal, una iniciativa que apunta a incentivar la declaración de los denominados “dólares del colchón” y que introdujo modificaciones sustanciales en el régimen de sanciones por evasión impositiva aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

Para ese fin, el Poder Ejecutivo ofrecerá garantías legales a los contribuyentes respecto de eventuales procesos penales en próximos gobiernos.

El detalle del proyecto indica que se entenderá como evasión toda aquella operación que transgreda una obligación impositiva por un monto mayor a $100 millones. Asimismo, para la evasión agravada el monto mínimo pasará de $15 millones a $1.000 millones, aunque si intervienen personas físicas, jurídicas, estructuras legales o jurisdicciones que dificulten identificar al responsable, el mínimo sube de $2 millones a $200 millones. Si se utilizan facturas o documentos falsos, la cifra se eleva de $1,5 millones a $100 millones.

Inocencia fiscal: desde qu&eacute; monto habr&aacute; penas de ARCA por evasi&oacute;n impositiva
Inocencia fiscal: desde qué monto habrá penas de ARCA por evasión impositiva

Teniendo en cuenta que el monto de las multas automáticas saltaría fuerte, el ministro de Economía Luis Caputo aclaró que en caso de que apruebe el proyecto no se aplicarán sanciones inmediatas a quienes no presenten sus declaraciones juradas, sino que previamente la ARCA notificará primero al infractor, dando posteriormente un plazo de 10/15 días para la regularización de la situación, informó Ámbito.

 

En ese sentido, el funcionario agregó que el organismo buscará distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, para no castigar a todos con una sanción inflexible. Según especialistas, la penalidad para personas físicas pasará de $200 a $220.000, mientras que para personas jurídicas pasaría de $400 a $440.000.

Temas:

Multas ARCA proyecto de ley
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso