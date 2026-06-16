El Peronismo Federal se reunió en Entre Ríos y debatió sobre la competitividad agropecuaria

Referentes del Peronismo Federal encabezaron este lunes en Entre Ríos una jornada de debate sobre producción y desarrollo agroindustrial, en la que presentaron el denominado "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria".

La actividad se desarrolló en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay y reunió a más de 40 intendentes, legisladores nacionales y provinciales, representantes universitarios, organizaciones sociales y actores vinculados al sector productivo.

El encuentro fue impulsado por el espacio político que integran Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, quienes expusieron sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo económico y el futuro de la agroindustria argentina.

Amplia participación de dirigentes entrerrianos

Entre los referentes presentes se destacaron los intendentes José Lauritto, Rosario Romero, Adrián Fuertes, Ricardo Bravo, Ariel Weiss, Mauro Díaz Chaves y Daniel Benítez, junto a otros jefes comunales de la provincia.

También participaron los senadores provinciales Claudia Silva y Martín Oliva; los diputados provinciales Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Enrique Cresto, Juan José Bahillo, Yari Seyler, Andrea Zoff y Silvina Decco.

Peronismo Federal en Entre Ríos.

La representación entrerriana se completó con el senador nacional Humberto Bahl y los diputados nacionales Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Guillermo Michel.

Desde el Peronismo Federal destacaron la importancia de desarrollar instancias de debate vinculadas a la producción y al crecimiento económico con una mirada federal.

El planteo sobre los errores del pasado

Uno de los ejes centrales del documento presentado estuvo relacionado con la necesidad de revisar experiencias previas vinculadas a las políticas agropecuarias.

Los impulsores del programa sostuvieron que "las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional", al tiempo que señalaron que es necesario aprender de los errores del pasado.

Peronismo Federal en Entre Ríos.

En ese marco, afirmaron que la agroindustria debe ser considerada una herramienta estratégica para el desarrollo y no únicamente una fuente de recursos para atender desequilibrios coyunturales.

Además, remarcaron que el crecimiento del sector puede contribuir al equilibrio fiscal mediante una mayor producción, exportaciones e inversión.

La propuesta para el sector agroindustrial

El documento elaborado por el Peronismo Federal propone una agenda integral para mejorar la competitividad agropecuaria y fortalecer el desarrollo productivo.

Entre los puntos planteados figuran mejoras en infraestructura logística, promoción de la innovación tecnológica, una nueva ley de semillas, una ley de riego y medidas destinadas a fortalecer las cadenas de valor agroindustriales y las economías regionales.

Durante la presentación, Victoria Tolosa Paz señaló que las decisiones del espacio deben reflejar las demandas de la Argentina federal y sostuvo que resulta necesario profundizar el debate sobre la relación entre el peronismo y el sector agroindustrial.

Por su parte, Juan Manuel Olmos afirmó que el desafío es construir una alternativa basada en la producción y el trabajo, mientras que Guillermo Michel sostuvo que la discusión actual trasciende lo económico y también involucra el modelo social que se pretende para el país.