 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Impacto en el sector apícola local

El intendente de Maciá destacó la primera exportación de miel entrerriana

El intendente de Maciá, Ariel Müller, destacó la exportación de miel entrerriana a Europa y resaltó el potencial apícola de Maciá como motor productivo local.

6 de Mayo de 2026
El intendente de Maciá destacó la primera exportación de miel
El intendente de Maciá destacó la primera exportación de miel

El intendente de Maciá, Ariel Müller, destacó la exportación de miel entrerriana a Europa y resaltó el potencial apícola de Maciá como motor productivo local.

Tras conocerse la primera exportación de miel entrerriana a Europa sin aranceles, el intendente de Maciá, Ariel Müller, celebró este avance para la producción provincial y puso en valor el potencial del sector apícola local, uno de los pilares productivos de la ciudad.

 

“El crecimiento de la apicultura entrerriana y su llegada a mercados internacionales es una gran noticia que también nos involucra como comunidad”, expresó Müller, que remarcó: “Maciá tiene una fuerte identidad ligada a la producción apícola y este tipo de logros marcan el camino a seguir”.

La exportación, realizada desde Concordia con destino a Europa, alcanzó las 22 toneladas y se concretó sin aranceles, lo que mejora significativamente la competitividad del producto entrerriano en el mercado internacional.

 

En ese sentido, el intendente recordó que durante la última edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola se desarrolló un panel específico sobre exportaciones, donde se abordaron los desafíos y oportunidades del sector en el contexto de la apertura de nuevos mercados.

“En nuestra Fiesta ya se viene trabajando sobre estos temas, generando espacios de formación, intercambio y proyección para nuestros productores. Hoy vemos que esas discusiones tienen un correlato concreto en la realidad”, señaló Müller.

Finalmente, el intendente subrayó la importancia de continuar fortaleciendo al sector: “Debemos acompañar a nuestros apicultores, agregar valor a la producción y seguir posicionando a Maciá como Capital Nacional de la Apicultura y referente en la materia”.

Temas:

miel exportación Macia Ariel Müller Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso