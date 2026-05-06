El intendente de Maciá destacó la primera exportación de miel entrerriana

Tras conocerse la primera exportación de miel entrerriana a Europa sin aranceles, el intendente de Maciá, Ariel Müller, celebró este avance para la producción provincial y puso en valor el potencial del sector apícola local, uno de los pilares productivos de la ciudad.

“El crecimiento de la apicultura entrerriana y su llegada a mercados internacionales es una gran noticia que también nos involucra como comunidad”, expresó Müller, que remarcó: “Maciá tiene una fuerte identidad ligada a la producción apícola y este tipo de logros marcan el camino a seguir”.

La exportación, realizada desde Concordia con destino a Europa, alcanzó las 22 toneladas y se concretó sin aranceles, lo que mejora significativamente la competitividad del producto entrerriano en el mercado internacional.

En ese sentido, el intendente recordó que durante la última edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola se desarrolló un panel específico sobre exportaciones, donde se abordaron los desafíos y oportunidades del sector en el contexto de la apertura de nuevos mercados.

“En nuestra Fiesta ya se viene trabajando sobre estos temas, generando espacios de formación, intercambio y proyección para nuestros productores. Hoy vemos que esas discusiones tienen un correlato concreto en la realidad”, señaló Müller.

Finalmente, el intendente subrayó la importancia de continuar fortaleciendo al sector: “Debemos acompañar a nuestros apicultores, agregar valor a la producción y seguir posicionando a Maciá como Capital Nacional de la Apicultura y referente en la materia”.