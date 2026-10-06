Designaron un nuevo interventor del Enacom tras la renuncia de Juan Martín Ozores

El Gobierno nacional oficializó la salida de Juan Martín Ozores y nombró a Andrés Michelazzo como nuevo interventor del Enacom hasta enero de 2027.
El Gobierno nacional oficializó este martes 6 de octubre la designación de Andrés Michelazzo como nuevo interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), luego de aceptar la renuncia de Juan Martín Ozores.
La decisión fue establecida mediante el Decreto 1149/2026, firmado por el presidente Javier Milei y Diego César Santilli, que dispuso la aceptación de la renuncia de Ozores a partir de esa misma jornada. Además, el Poder Ejecutivo agradeció al funcionario por los servicios prestados durante su desempeño al frente del organismo.
En su reemplazo, el ingeniero Andrés Michelazzo fue designado interventor del Enacom desde el 6 de octubre de 2026 hasta el 4 de enero de 2027, con rango y jerarquía de secretario.
De acuerdo con el decreto presidencial, Michelazzo asumió la conducción del organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La medida estableció la continuidad del esquema de intervención, con Michelazzo al frente de la entidad hasta el 4 de enero de 2027.
La renuncia de Ozores
Ozores había anunciado su salida a través de su perfil en la red social LinkedIn, donde expresó su "satisfacción de haber trabajado para transformar un organismo clave para el desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina y, fundamentalmente, de haber contribuido a generar un marco más moderno, eficiente y dinámico para el crecimiento de la industria”.
Según aseguró, durante su paso por el ente encargado de controlar las comunicaciones, logró impulsar “una agenda orientada a la apertura, la innovación y la inversión, con avances concretos en materia de conectividad satelital, nuevas tecnologías, espectro, infraestructura crítica y herramientas de financiamiento para prestadores”.
En ese sentido, sostuvo que su trabajo estuvo orientado a lograr que “el Estado acompañara la evolución de una industria que cambia a una velocidad cada vez mayor, generando condiciones para que las empresas, cooperativas y prestadores puedan invertir, crecer y llevar mejores servicios a cada vez más argentinos”.
Sin menciones específicas, Ozores agradeció “a todos los actores del sector” con los que compartió estos años, entre los que contó a “empresas, prestadores, cooperativas, cámaras, inversores, profesionales y trabajadores de la industria”. En ese sentido, destacó el diálogo como un instrumento “fundamental para avanzar”.
“Me llevo el orgullo de haber sido parte de una etapa de transformación y la convicción de que la conectividad es mucho más que infraestructura: es una herramienta esencial para el desarrollo productivo, la educación, el trabajo y las oportunidades de cada argentino”, resumió.
Sobre el final, se dirigió en particular a quienes "fueron parte de este camino y, especialmente, a quienes todos los días trabajan para seguir conectando al país”.