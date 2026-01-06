Cristina Kirchner reapareció en redes y contó cómo atraviesa su recuperación

Cristina Kirchner confirmó que ya se encuentra en su domicilio tras haber recibido el alta médica el sábado 3 de enero, luego de permanecer internada por una intervención quirúrgica. La expresidenta comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde brindó detalles sobre su estado de salud y el proceso de recuperación que atraviesa.

Según expresó Cristina Kirchner, la etapa posterior a la cirugía no fue sencilla y requirió cuidados médicos constantes. En ese marco, destacó el trabajo del equipo de salud que la asistió durante su internación en el Sanatorio Otamendi, al que agradeció por “el profesionalismo y la calidad humana” demostrados a lo largo de lo que definió como un “largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”.

Confirmó que la etapa posterior a la cirugía no fue sencilla y requirió cuidados médicos constantes. Foto: Archivo Elonce.

La exmandataria señaló que actualmente continúa con la rehabilitación en su domicilio de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria. El mensaje buscó llevar tranquilidad respecto a su evolución médica y confirmar que la recuperación continúa bajo control.

Mensaje de agradecimiento y tranquilidad

En su publicación, Cristina Kirchner también dedicó un apartado especial a las muestras de afecto recibidas durante los días que permaneció internada. “Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, expresó.

Con este mensaje, la expresidenta no solo confirmó que ya transita la recuperación desde su casa, sino que además puso en valor el respaldo recibido tanto desde el ámbito sanitario como desde distintos sectores de la sociedad. Mientras tanto, continúa enfocada en su rehabilitación, siguiendo las indicaciones médicas correspondientes.