Cristina Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner recibió el alta del Sanatorio Otamendi luego de atravesar una internación por un cuadro de apendicitis aguda. La información fue confirmada a través del último parte médico difundido por el centro de salud y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, que detalló el estado clínico de la ex presidenta tras la intervención quirúrgica.

De acuerdo con el comunicado oficial, la ex mandataria “finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”. El documento fue emitido por las autoridades médicas del sanatorio y confirmó que la evolución de la paciente fue favorable.

La internación de Cristina Fernández de Kirchner había generado expectativa en el ámbito político y mediático, dado su actual rol institucional y su situación judicial. Finalmente, tras completar el tratamiento hospitalario inicial, los médicos consideraron que estaba en condiciones de continuar la recuperación fuera del centro asistencial.

Detalles del parte médico oficial

Según precisó el Sanatorio Otamendi, antes de otorgar el alta médica se retiró el drenaje peritoneal que se le había colocado durante el procedimiento quirúrgico. A partir de ese momento, se indicó que la paciente “pasó a tratamiento antibiótico vía oral”, lo que permitió avanzar con la externación.

El parte médico también aclaró que la evolución clínica fue satisfactoria y que no se registraron complicaciones posteriores a la intervención. Este punto fue clave para que el equipo de profesionales autorizara el alta y definiera el seguimiento ambulatorio.

Desde el entorno médico señalaron que la ex presidenta continuará bajo control estricto, aunque sin necesidad de permanecer internada. El seguimiento estará a cargo de su equipo médico personal, que evaluará día a día su evolución.

Recuperación en domicilio y contexto judicial

Tras recibir el alta, Cristina Kirchner regresó a su domicilio ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena a seis años dictada en la causa Vialidad. Allí continuará con el tratamiento indicado por los profesionales de la salud, indicó Noticias Argentinas.

El comunicado médico indicó expresamente que “será seguida en su domicilio por su propio equipo médico personal”, lo que garantiza un control permanente durante el período de recuperación. No se precisaron plazos estimados para el alta definitiva desde el punto de vista clínico.