Militantes permanecen este domingo en los alrededores del Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internada Cristina Fernández Kirchner, luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica de urgencia por un cuadro de apendicitis. Desde las primeras horas del día, las personas realizaron una vigilia y acamparon en el lugar a la espera de novedades sobre su estado de salud.

Según pudo constatar, con el correr de la mañana se sumaron más personas que se acercaron para interiorizarse sobre la evolución médica de la ex mandataria. La presencia de militantes se mantuvo de manera constante frente al sanatorio, con expresiones de apoyo y mensajes de aliento.

Entre afiches y banderas desplegadas en el ingreso al Otamendi se leyeron consignas como “Cristina siempre con vos”, “Siempre con Cristina”, “Fuerza Cristina”, “Argentina con Cristina” y “Te queremos mucho”. Además, una bandera de grandes dimensiones recorría gran parte del sector donde se encontraban apostados los militantes, con la frase “Nunca caminarás sola”.

Seguidores de Cristina Fernández realizan una vigilia frente a sanatorio donde permanece internada

En el lugar se dispuso un operativo de seguridad a cargo de la Policía Federal, con dos camionetas custodiando el acceso principal al sanatorio para garantizar el normal desarrollo de la vigilia y el orden en la zona. Asimismo, en los alrededores también se observó la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Hasta el mediodía de este domingo, no se habían difundido nuevos partes médicos oficiales sobre la evolución de la ex presidenta, mientras los militantes continuaron a la espera de información y mantuvieron la vigilia como muestra de acompañamiento. (NA)