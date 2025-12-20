Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la cirugía de apendicitis

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, fue internada en el Sanatorio Otamendi este 20 de diciembre debido a fuertes dolores abdominales. El diagnóstico médico confirmó que la ex mandataria presentaba un cuadro de apendicitis aguda. Tras la evaluación de los especialistas, se determinó que debía ser sometida a una cirugía laparoscópica urgente.

El parte médico, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, detalló que durante la tarde, Fernández de Kirchner fue operada exitosamente para tratar la apendicitis con peritonitis localizada, un cuadro inflamatorio que afecta el apéndice. Afortunadamente, la intervención fue exitosa y la ex presidenta está evolucionando favorablemente, sin presentar complicaciones postoperatorias hasta el momento.

Cirugía laparoscópica y evolución positiva

El Sanatorio Otamendi precisó que la intervención quirúrgica realizada fue una cirugía laparoscópica, técnica que se caracteriza por menores riesgos y una recuperación más rápida en comparación con procedimientos tradicionales. La directora médica de la institución, Marisa Lanfranconi, firmó el parte médico en el que se aseguró que la paciente está bajo estricta observación, pero su evolución es positiva.

Los médicos señalaron que, por ahora, Cristina Kirchner no presenta síntomas de complicaciones y su condición se mantiene estable. Los detalles sobre su proceso de recuperación serán actualizados según su evolución en las próximas horas. (Con información de Noticias Argentinas)