Sociedad

Cristina Kirchner fue trasladada a un sanatorio por una molestia abdominal

La ex presidenta de la Nación se encuentra bajo observación médica tras un malestar estomacal, en espera de estudios complementarios.

20 de Diciembre de 2025
Cristina Kirchner.
Cristina Kirchner. Foto: Infobae.

Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada hoy al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal.

 

El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.

 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi. (Con información de NA)

Temas:

Cristina Kirchner
