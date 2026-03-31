Cambios en el Ministerio de Economía: Producción asume el control de Industria y Comercio

El Ministerio de Economía oficializó una reestructuración interna que modifica el funcionamiento de áreas vinculadas a la producción, la industria y el comercio, en el marco de una reorganización administrativa del Gobierno nacional.

La medida fue establecida mediante el Decreto 215/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y responde a la vacancia en la conducción de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

En este contexto, el Ministerio de Economía dispuso que la Secretaría de Coordinación de Producción asuma de manera transitoria las funciones de ese sector.

Unificación de funciones y continuidad operativa

Según el texto oficial, el actual titular del área de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quedará a cargo de las competencias vinculadas a Industria y Comercio hasta que se designe un responsable definitivo.

La normativa establece que Lavigne asumirá las tareas de forma inmediata, con el objetivo de garantizar la continuidad de las políticas públicas orientadas a sectores productivos.

Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía aclaró que esta asignación será temporal y se mantendrá hasta que se cubra formalmente el cargo vacante.

Antecedentes y alcance de la medida

El puesto de secretario de Industria, Comercio y PYMES se encuentra sin titular desde agosto de 2025, tras la salida de Esteban Marzorati. En ese momento, parte de las funciones ya habían sido transferidas al mismo esquema.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca centralizar la gestión en una única estructura, lo que permitiría agilizar la toma de decisiones en áreas clave para la economía real.

El Ministerio de Economía indicó además que la reorganización no implica un aumento del gasto público, ya que se trata de una redistribución de responsabilidades dentro de la estructura existente.

La medida se enmarca en una serie de ajustes administrativos orientados a mantener operativas las áreas estratégicas mientras se avanza en la definición de nuevas autoridades.