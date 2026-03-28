El Gobierno renovó más del 100% de los vencimientos de deuda

El Ministerio de Economía informó los resultados de la segunda y última licitación de marzo, en donde renovó más del 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado.

La Secretaría de Finanzas enfrentaba vencimientos por $8 billones. Economía adjudicó $11,04 billones, habiendo recibido ofertas por $12,53 billones, y consiguió un rollover del 138,52%.

La mirada del mercado estaba puesta en los nuevos bonos en dólares que ofreció el Gobierno, para el 2027 y 2028.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el AO27 (con vencimiento en octubre del 2027) recibió ofertas por US$466 millones a una tasa del 5,02%. Según el funcionario, el riesgo país en la gestión de Milei sería de 117 puntos.

El AO28 (con vencimiento en octubre del 2028) recibió ofertas por US$226 millones a una tasa del 8,5%. Esto, bajo la mirada de Caputo, es el “riesgo kuka” que estaría en 460 puntos.

Para ambos bonos se subastará un tope US$150 millones con una segunda ronda ampliable de US$100 millones por licitación, con cupón de 6% de TNA, y tendrá un monto máximo de hasta US$2.000 millones. Servirán para hacer frente a los vencimientos de deuda de mitad de año, que totalizan US$4.500 millones.__IP__

“Este desempeño superó la expectativa inicial, validando que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto y mantener un sesgo contractivo, incluso extendiendo vencimientos hacia 2028”, indicó Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE.

Resultados de la licitación