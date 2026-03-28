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Economía

El Gobierno renovó más del 100% de los vencimientos de deuda

El Ministro de Economía informó que el Gobierno renovó más del 100% de los vencimientos de deuda y absorbió pesos del mercado. Enfrentaba vencimientos por $8 billones.

28 de Marzo de 2026
Luis Caputo
Luis Caputo

El Ministro de Economía informó que el Gobierno renovó más del 100% de los vencimientos de deuda y absorbió pesos del mercado. Enfrentaba vencimientos por $8 billones.

El Ministerio de Economía informó los resultados de la segunda y última licitación de marzo, en donde renovó más del 100% de los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado.

 

La Secretaría de Finanzas enfrentaba vencimientos por $8 billones. Economía adjudicó $11,04 billones, habiendo recibido ofertas por $12,53 billones, y consiguió un rollover del 138,52%.

 

La mirada del mercado estaba puesta en los nuevos bonos en dólares que ofreció el Gobierno, para el 2027 y 2028.

 

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el AO27 (con vencimiento en octubre del 2027) recibió ofertas por US$466 millones a una tasa del 5,02%. Según el funcionario, el riesgo país en la gestión de Milei sería de 117 puntos.

El AO28 (con vencimiento en octubre del 2028) recibió ofertas por US$226 millones a una tasa del 8,5%. Esto, bajo la mirada de Caputo, es el “riesgo kuka” que estaría en 460 puntos.

 

Para ambos bonos se subastará un tope US$150 millones con una segunda ronda ampliable de US$100 millones por licitación, con cupón de 6% de TNA, y tendrá un monto máximo de hasta US$2.000 millones. Servirán para hacer frente a los vencimientos de deuda de mitad de año, que totalizan US$4.500 millones.__IP__

 

“Este desempeño superó la expectativa inicial, validando que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto y mantener un sesgo contractivo, incluso extendiendo vencimientos hacia 2028”, indicó Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE.

Resultados de la licitación

  • Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de julio de 2026: $2,75 billones a 29,23% TIREA.
  • Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER convencimiento el 30 de septiembre de 2027: $1,14 billones a 4,47% TIREA.
  • Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 29 de septiembre de 2028: $4,78 billones a 7,75% TIREA.
  • Bono del tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027: $2,11 billones con un margen de 4,9%.
  • Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2028: $0,26 billones a 8,46% TIREA.
  • Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027: US$150 millones a 5,12% TIREA (5% TNA).
  • Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028: US$150 millones a 8,86% TIREA (8.52% TNA). (NA)

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