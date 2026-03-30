Economía avanza con recorte de personal y pone empleados en disponibilidad

El Ministerio de Economía de la Nación dispuso que trabajadores de planta permanente queden en situación de disponibilidad tras una reestructuración interna.
Mediante la Resolución 410/2026 se formalizó el recorte de personal en el Ministerio de Economía de la Nación. La misma dispone que trabajadores de planta permanente de la Secretaría de Política Económica queden en situación de disponibilidad, en el marco de una reestructuración interna del organismo. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y responde a cambios en la estructura y funciones del área.
Según el texto oficial, la decisión se vinculó con la modificación de objetivos dentro de la Secretaría, tras la eliminación y redefinición de funciones en áreas vinculadas a la programación macroeconómica y microeconómica. En ese contexto, el Gobierno consideró necesario avanzar en un reordenamiento administrativo que incluyó la reducción de personal.
La normativa establece que los trabajadores alcanzados pasarán a una situación de disponibilidad por un plazo determinado, conforme a lo previsto en la legislación vigente sobre empleo público. Este régimen implica que los agentes conservan su vínculo laboral durante un período que puede extenderse hasta 12 meses, mientras se evalúa su posible reubicación o eventual desvinculación.
Qué implica la medida
Desde el Ministerio se indicó que la medida alcanza a personal con estabilidad adquirida, cuyos cargos quedaron afectados por la supresión o modificación de funciones. En estos casos, la legislación prevé que, ante una reducción de la dotación considerada óptima, los trabajadores puedan ser declarados en disponibilidad.
Además, la resolución dispuso limitar licencias sin goce de haberes, comisiones de servicio y otras asignaciones transitorias dentro de la Secretaría, en línea con el proceso de reorganización administrativa.
El listado de empleados alcanzados forma parte de un anexo que integra la medida, aunque no se detalló públicamente en el cuerpo principal de la resolución la cantidad total de trabajadores involucrados.
Contexto del ajuste estatal
La decisión se inscribió dentro de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional orientadas a reducir el gasto público y reestructurar áreas del Estado. En ese marco, la reorganización del Ministerio de Economía forma parte de una estrategia más amplia de redefinición de funciones y optimización de recursos.
Si bien la situación de disponibilidad no implica un despido inmediato, se trata de una instancia que puede derivar en desvinculaciones si los trabajadores no son reubicados dentro de la administración pública en el plazo establecido por la normativa vigente.