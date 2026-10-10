Perdió el control del auto y volcó en la Ruta 39: un ocupante fue hospitalizado

Un vuelco en la Ruta Provincial 39, cerca de Villa Mantero, se registró durante la madrugada de este sábado 10 de octubre y dejó importantes daños materiales en un automóvil. Dos personas viajaban en el vehículo y, aunque ninguna sufrió lesiones, una de ellas debió ser trasladada preventivamente al hospital.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4:30 horas, en inmediaciones de la Cañada de los Chanchos, cuando un automóvil Ford Ka circulaba en sentido este-oeste. Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la banquina sur.

Según informó FM Riel, tras el accidente se solicitó asistencia médica para los ocupantes. Personal de salud del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso, acudió al lugar y realizó las primeras evaluaciones para determinar si habían sufrido lesiones como consecuencia del impacto.

(Arriba La Mañana)

Uno de los ocupantes fue trasladado al hospital

Luego de examinar a las dos personas que viajaban en el automóvil, los profesionales médicos constataron que ninguna presentaba lesiones derivadas del vuelco.

Sin embargo, uno de los ocupantes registraba valores elevados de presión arterial, por lo que se decidió su traslado al Hospital Sagrado Corazón de Jesús para una evaluación más completa.

La derivación se realizó de manera preventiva y no estuvo relacionada con heridas provocadas por el accidente. De esta manera, el episodio dejó únicamente daños materiales en el vehículo.

(Arriba La Mañana)

Intervinieron policías y Bomberos Voluntarios

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Basavilbaso y de la Comisaría de Villa Mantero, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

También participaron Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, que colaboraron con las tareas de asistencia y prevención en el sector donde había quedado volcado el automóvil.

A pesar del accidente, el tránsito sobre la Ruta Provincial 39 no sufrió interrupciones, debido a que el vehículo terminó sobre la banquina y la calzada permaneció completamente liberada. Las autoridades continuaron con las actuaciones para determinar cómo se produjo el vuelco.