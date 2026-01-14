 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En la madrugada del miércoles

Violento robo en Córdoba: una mujer terminó arrojada desde su balcón

14 de Enero de 2026
Detenido por el robo en Córdoba.
La mujer sufrió politraumatismos pero está fuera de peligro; el agresor intentó escapar pero fue reducido por vecinos y quedó detenido.

Un episodio de inseguridad tuvo lugar en la madrugada de este miércoles en Córdoba, cuando una mujer resultó herida tras ser arrojada desde el balcón de su departamento por un delincuente que había ingresado a su vivienda con fines de robo.

 

La víctima, que presentó politraumatismos, fue trasladada al Hospital de Urgencias y se encuentra fuera de peligro, según confirmaron fuentes policiales.

 

 

El hecho y la reacción vecinal

 

Todo ocurrió en un edificio ubicado sobre avenida Colón al 1800, en pleno centro de Córdoba. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el atacante ingresó a la propiedad por la fuerza y sorprendió a la propietaria mientras descansaba.

 

En medio del forcejeo, y tras amenazarla con un arma que luego se constató era una réplica, la arrojó desde el balcón hacia un patio interno.

 

Los gritos de auxilio despertaron a varios vecinos del complejo, quienes se acercaron de manera inmediata. Fue en ese momento cuando observaron al agresor intentando huir del lugar y lo retuvieron hasta la llegada de la policía, evitando así la fuga del responsable.

 

Balc&oacute;n de donde cay&oacute; la v&iacute;ctima. Foto: Polic&iacute;a de C&oacute;rdoba.
Balcón de donde cayó la víctima. Foto: Policía de Córdoba.

 

Intervención policial y secuestro de elementos

 

Personal del servicio de emergencias trasladó a la mujer hacia el Hospital de Urgencias, donde se confirmó que sufrió politraumatismos pero sin riesgo de vida. En paralelo, efectivos policiales detuvieron al delincuente y procedieron al secuestro de una réplica de arma de fuego, un celular y un juego de llaves que pertenecerían a la víctima.

 

El parte policial también indica que se incautó dinero en efectivo y que el detenido quedó a disposición de la justicia, a la espera de las actuaciones correspondientes.

 

 

Investigación en curso

 

Hasta el momento, se desconoce si el ladrón actuó solo o si contaba con apoyo externo. La fiscalía interviniente ya ordenó nuevas diligencias para determinar las circunstancias del ingreso al domicilio y evaluar el encuadre penal del ataque, que podría agravarse por el uso de violencia y el riesgo de vida al que fue expuesta la víctima.

 

Las autoridades destacaron la reacción de los vecinos, cuya intervención evitó la fuga del atacante y facilitó la rápida asistencia a la mujer.

Temas:

Robo Córdoba
