Violencia en Entre Ríos: agredió a su ex pareja, atacó a una policía y fue detenido en los techos

Un grave episodio de violencia en Entre Ríos se registró este lunes por la mañana en Concepción del Uruguay, donde un hombre de 28 años fue detenido luego de agredir a su expareja, atacar a una funcionaria policial y escapar por los techos de varias viviendas antes de ser reducido por efectivos de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 en el barrio San Isidro, en la zona norte de Concepción del Uruguay. Personal de las Comisarías Primera y Tercera acudió a una vivienda ubicada sobre calle Paraísos tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una situación de violencia dentro del domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos escucharon gritos provenientes del interior de la vivienda. Según se informó, al ingresar constataron que el agresor había irrumpido sin autorización en la casa de su expareja y la había atacado físicamente. En el lugar también se encontraba el hermano del acusado, quien intentaba contener la situación, además de una niña de apenas dos años.

Atacó a una funcionaria policial durante el procedimiento

Lejos de tranquilizarse ante la presencia policial, el hombre reaccionó de manera violenta contra los uniformados que intentaban reducirlo. En medio del procedimiento, tomó del cuello a una agente policial, provocándole lesiones por estrangulamiento y escoriaciones.

La funcionaria logró ser liberada gracias a la intervención de otros efectivos presentes en el operativo. Sin embargo, el agresor aprovechó la confusión para darse a la fuga, iniciando una desesperada huida por los fondos de las viviendas vecinas.

Foto: Archivo Elonce.

Según indicaron fuentes policiales, el sospechoso saltó tapiales y trepó a los techos de distintas casas del barrio, ignorando las órdenes de detención impartidas por los uniformados. La situación generó momentos de extrema tensión entre vecinos de la zona, que observaron el despliegue policial durante varios minutos.

Operativo cerrojo y detención

Ante la peligrosidad del sujeto y la resistencia que presentaba, se solicitó apoyo al Comando Radioeléctrico para desplegar un operativo cerrojo en toda la manzana. Finalmente, el oficial a cargo logró alcanzarlo y reducirlo sobre uno de los techos de las viviendas linderas.

Tras ser detenido, el hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo al examen médico realizado posteriormente, la agente policial sufrió hematomas y escoriaciones en la zona del cuello, lesiones consideradas de carácter leve.

En tanto, la expareja del detenido no presentaba lesiones visibles y decidió no radicar una denuncia formal. Pese a ello, la Fiscalía Auxiliar en turno ordenó que el acusado permanezca detenido bajo los cargos de resistencia a la autoridad y violencia de género, debido a la gravedad del episodio ocurrido en el barrio San Isidro de Concepción del Uruguay.