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Dejó la moto estacionada afuera de la casa de su amigo y se la robaron: pide ayuda para recuperarla

Un hombre denunció que le robaron la moto durante la madrugada de este lunes en la zona de calles Churruarín y Ayacucho, de Paraná. La víctima relató cómo ocurrió el hecho y pidió ayuda para recuperarla.

11 de Mayo de 2026
La moto robada es una Honda Wave roja
La moto robada es una Honda Wave roja

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre denunció que le robaron la moto durante la madrugada de este lunes en la zona de calles Churruarín y Ayacucho, de Paraná. La víctima relató cómo ocurrió el hecho y pidió ayuda para recuperarla.

Un hombre denunció que le robaron la moto durante la madrugada de este lunes en la zona de calles Churruarín y Ayacucho, de Paraná. La víctima relató cómo ocurrió el hecho y expresó su indignación ante la falta de respuestas que tuvo.

 

“Estábamos en la casa de un amigo, donde nos juntamos siempre. Dejé la moto estacionada en la vereda y a las 5 de la mañana me la llevaron, la robaron”, contó Daniel en diálogo con Elonce.

 

Explicó que la moto tenía únicamente traba volante y reconoció que nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir en esa zona. “No le pongo nunca nada porque siempre dejamos la moto acá. Somos un grupo de varios amigos que dejamos siempre la moto y como nunca nos pasó nada, durante muchos años, no pensé que iba a pasar esto”, señaló.

 

En ese sentido, expresó su bronca por la situación: “Uno piensa ‘por qué no le puse más seguridad’, pero no. Como venimos siempre y nunca pasó nada, en plena avenida donde anda mucha gente, pasó igual”.

 

Revisan c&aacute;maras de seguridad en la zona
Revisan cámaras de seguridad en la zona

 

Tras el robo, vecinos de la zona comenzaron a revisar cámaras de seguridad privadas para intentar identificar al autor del hecho. Según relató, una cámara de una verdulería cercana logró captar parte de la secuencia. “No se llega a grabar esta parte de la casa, pero se ve que el delincuente la cruza y la esconde entre dos autos. Ahí le hace algo, la trata de arrancar, hace luces hasta que la arranca y se va”, describió.

 

Daniel aseguró que en las imágenes “se ve el rostro” del delincuente y sostuvo que sospecha que la moto podría ser desarmada para vender sus partes. “Para mí son motos que las desarman y las revenden por partes. Son motos que se buscan mucho”, lamentó. Incluso, no descartó ofrecer dinero para recuperarla.

 

La moto robada es una Honda Wave roja. El damnificado remarcó que existen numerosas cámaras en la zona que podrían permitir reconstruir el recorrido del ladrón. “Podríamos encontrarlo mediante las cámaras, porque hay muchas, pero por ahora desde la comisaría no me dieron una solución”, afirmó.

 

La moto robada
La moto robada

 

De acuerdo a las imágenes relevadas, el sospechoso habría escapado en dirección a barrio Güiraldes y hacia inmediaciones de la Comisaría Cuarta. “El tema es ver para dónde se fue. Ese era el seguimiento que yo quería hacer de las cámaras, pero por ahora no tengo nada”, agregó.

 

Mientras tanto, Daniel continúa apelando a la colaboración de vecinos y comerciantes para intentar recuperar su motocicleta. Elonce.com

 

Buscan moto robada: piden colaboración para encontrarla

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