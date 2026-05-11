Imponen 14 años de prisión a hombre juzgado por jurado popular en caso de homicidio

La Justicia de Concordia impuso una pena de 14 años de prisión a Eduardo Pereyra por el homicidio de Paulo Gómez ocurrido en febrero de 2025, en Villa Busti de la capital del citrus.
La condena por homicidio en Concordia quedó firme luego de que el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Aníbal Lafourcade, impusiera una pena de 14 años de prisión a Eduardo Fabián Pereyra, declarado culpable por un jurado popular del delito de homicidio simple.
El fallo se conoció tras la audiencia de cesura realizada el 30 de abril, instancia en la que el fiscal José Arias y el defensor Osvaldo Sarli acordaron el monto de la pena. Además, el magistrado resolvió revocar la condicionalidad de una condena previa que había sido dictada contra Pereyra el 8 de febrero de 2025.
El imputado continuará detenido en la Unidad Penal Número 3 de Concordia, donde cumplirá la condena establecida por la Justicia entrerriana.
El crimen ocurrió en Villa Busti
Los hechos investigados sucedieron durante la madrugada del 16 de febrero de 2025 en el barrio Villa Busti de Concordia, en inmediaciones de calles Belgrano y Augusto Niez.
Según se ventiló durante el debate oral, Paulo Gómez fue atacado con un arma de fuego mientras se encontraba en la vía pública. La víctima recibió dos disparos: uno impactó en la pierna izquierda y el otro en el omóplato derecho.
Gómez fue trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas. Tras el hecho, Pereyra permaneció prófugo hasta que finalmente se entregó a la Justicia luego de una intensa búsqueda.
Juicio por jurados en Entre Ríos
El juicio comenzó formalmente el 7 de abril en la sede local del Colegio de la Abogacía de Concordia bajo la dirección del juez Lafourcade.
Antes del inicio de las audiencias, los integrantes del jurado popular recibieron instrucciones preliminares y material de sensibilización sobre violencia de género, tal como prevé el sistema de juzgamiento penal vigente en Entre Ríos.
El proceso tuvo además relevancia institucional, ya que se trató del juicio por jurados número 157 realizado en la provincia desde la implementación de este mecanismo judicial.