Una mujer y su hijo de siete años fueron encontrados muertos en un hotel en Recoleta

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 años fueron encontrados sin vida dentro de una habitación de un hotel de Recoleta, donde habían ingresado el jueves por la tarde con intención de pasar solo una noche. El hecho se conoció cerca de las 10, cuando el personal del establecimiento no obtuvo respuesta tras insistir para el desayuno y el check out.

Según información policial, el encargado golpeó la puerta de la habitación ubicada en el tercer piso y, al no recibir contestación, dio aviso a la policía. Minutos después, los efectivos ingresaron y descubrieron el cuerpo de la mujer dentro de la bañera y el del niño dentro del mismo ambiente.

Intervención policial y primeras medidas

El establecimiento se encuentra ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300, en pleno Recoleta, y permaneció cerrado para el ingreso de huéspedes mientras trabajó la Unidad Criminalística. No se detectaron accesos violentados ni el cuarto estaba revuelto, según los primeros datos obtenidos por TN a través de fuentes policiales.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional 59, bajo la dirección de la fiscal Laura Belloqui. Las autoridades dispusieron iniciar actuaciones por averiguación de causales de muerte y tomaron declaración al gerente y al personal que estuvo en contacto con las víctimas el día previo.

Próximos pasos de la investigación

La Justicia procura establecer las circunstancias del fallecimiento e identificar y contactar a los familiares de la mujer y del niño. Además, se solicitaron informes médicos y peritajes complementarios para determinar si hubo intervención de terceros o si se trató de un episodio accidental o de otra naturaleza.

Mientras tanto, empleados del hotel deberán ampliar sus testimonios sobre el ingreso de las víctimas, el estado en que se encontraban y el desarrollo de la estadía. Los resultados preliminares de la autopsia serán claves para reconstruir lo ocurrido.