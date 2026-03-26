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Policiales Maltrato animal

Un perro, en avanzado estado de abandono, fue rescatado en Concordia

Tras una denuncia de una vecina, la policía realizó un allanamiento este miércoles donde pudo rescatar a un pitbull que tenía signos de agresiones físicas en distintas partes de su cuerpo.

26 de Marzo de 2026
Perro maltratado en Concordia.
Perro maltratado en Concordia.

Tras una denuncia de una vecina, la policía realizó un allanamiento este miércoles donde pudo rescatar a un pitbull que tenía signos de agresiones físicas en distintas partes de su cuerpo.

Un procedimiento policial permitió rescatar a un perro en estado de abandono en la ciudad de Concordia, luego de una denuncia que alertaba sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

 

El hecho se registró este miércoles 25 de marzo, cuando personal de la Comisaría Cuarta dio cumplimiento a una orden de allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle H. Primo al 2000.

 

 

La intervención se originó a partir del testimonio de una mujer que advirtió sobre la situación del animal, lo que motivó la actuación judicial.

 

El estado del animal

 

Según lo informado, el perro presentaba signos visibles de desnutrición y permanecía a la intemperie, sin condiciones adecuadas de cuidado.

 

Además, la denunciante indicó que el animal habría sido víctima de agresiones físicas en distintas ocasiones, lo que encuadraría dentro del delito de maltrato animal.

 

Perro maltratado en Concordia.
Perro maltratado en Concordia.

 

Al momento del operativo, los efectivos constataron que el can se encontraba en un estado general de salud deficiente.

 

El procedimiento y el rescate

 

Durante el allanamiento, el personal policial logró el secuestro de un perro macho, adulto, de raza pitbull, con pelaje blanco y marrón.

 

 

El animal fue retirado del lugar para resguardar su integridad y quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes para su recuperación.

 

El caso continúa bajo investigación, mientras se analizan las responsabilidades vinculadas a las condiciones en las que se encontraba el animal.

Temas:

perro abandono Concordia maltrato animal
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