Tres detenidos y cocaína secuestrada tras allanamientos por narcomenudeo en Villa Elisa

Un operativo antidrogas en Villa Elisa culminó con tres personas detenidas tras dos allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón con apoyo de la Prefectura Naval Argentina.

Los allanamientos se realizaron entre la noche del sábado y madrugada de domingo en domicilios ubicados en la zona céntrica de la ciudad.

El operativo se desarrolló bajo órdenes del Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del juez Jesús David Alexis Penayo Amaya, con intervención de la Fiscalía en turno.

Detenidos y elementos secuestrados

Como resultado de los procedimientos, tres hombres de 38, 40 y 41 años de edad fueron detenidos e incomunicados y quedaron a disposición de la Justicia interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.

Durante los allanamientos se secuestraron distintas sustancias estupefacientes y elementos considerados relevantes para la investigación. Entre los elementos incautados se hallaron más de 70 gramos de clorhidrato de cocaína y una menor cantidad de marihuana.

También se secuestraron balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento y pesaje de la droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos de comunicación tipo HT y motovehículos.

Trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad

Las autoridades indicaron que el resultado del operativo fue producto de una investigación previa que permitió reunir pruebas suficientes para solicitar las órdenes judiciales. En el procedimiento participaron efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Departamental Colón junto con personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación de Investigaciones e Inteligencia Criminal.

El trabajo conjunto entre ambas fuerzas permitió concretar los allanamientos y avanzar en la causa vinculada al presunto microtráfico de estupefacientes.

Desde la Policía indicaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes destinadas a combatir el narcomenudeo en la región.

Las autoridades remarcaron que las investigaciones continúan con el objetivo de desarticular puntos de venta de drogas y avanzar en las causas vinculadas a la comercialización de estupefacientes.