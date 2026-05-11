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Policiales En Perito Moreno

Tragedia en Santa Cruz: un bebé y dos adultos murieron tras la explosión de un edificio

El estallido ocurrió en un complejo habitacional de Perito Moreno y provocó un incendio de grandes dimensiones; entre las víctimas fatales hay un bebé de dos meses y dos adultos mayores, mientras continúan las tareas de rescate.

11 de Mayo de 2026
Incendio en Santa Cruz.
Incendio en Santa Cruz.

El estallido ocurrió en un complejo habitacional de Perito Moreno y provocó un incendio de grandes dimensiones; entre las víctimas fatales hay un bebé de dos meses y dos adultos mayores, mientras continúan las tareas de rescate.

Una explosión seguida de un incendio provocó una tragedia durante la noche del domingo en la localidad de Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, donde murieron un bebé de dos meses y dos adultos mayores mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros.

 

El hecho ocurrió en un complejo de departamentos conformado por tres viviendas y generó un importante despliegue de bomberos, policías y equipos sanitarios. La detonación destruyó gran parte de una de las unidades y el fuego se propagó rápidamente hacia las construcciones contiguas.

 

De manera preliminar, trascendió que la principal hipótesis apunta a una fuga de gas como origen de la explosión, aunque las causas definitivas serán determinadas una vez que concluyan las pericias judiciales.

 

 

El operativo de rescate y los heridos

 

Tras la explosión, personal de Bomberos y efectivos policiales trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y asistir a los ocupantes del edificio, algunos de los cuales quedaron atrapados entre los restos de la estructura.

 

Según medios locales de Santa Cruz, al menos siete personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores de edad y tres adultos. Todos fueron trasladados inicialmente al hospital local para recibir atención médica.

 

 

Además, una mujer debió ser derivada de urgencia a terapia intensiva en la ciudad de Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Por su parte, tres niños fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para una atención especializada.

 

Otros dos jóvenes que presentaban quemaduras leves permanecían internados bajo observación en Perito Moreno mientras continuaban las tareas de rescate y remoción de escombros.

 

El mensaje del gobernador y la asistencia provincial

 

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias públicamente y aseguró que las familias afectadas recibirán acompañamiento del Estado provincial.

“Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario en sus redes sociales, al tiempo que informó que distintas áreas del Gobierno provincial activaron protocolos de asistencia inmediata.

 

Las carteras de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación comenzaron a coordinar ayuda para los damnificados, mientras funcionarios provinciales viajaron hasta Perito Moreno para supervisar el operativo.

 

La investigación judicial

 

Una vez controlado el incendio y garantizada la seguridad en la zona, la Justicia avanzará con la investigación para determinar las causas exactas de la explosión ocurrida en Santa Cruz.

 

Las autoridades también intentan establecer si existían problemas previos en las instalaciones de gas del complejo habitacional y analizarán el estado de la estructura afectada.

Temas:

Santa Cruz Incendio Tragedia
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