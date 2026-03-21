Rosario: el tanque de un auto explotó tras cargar GNC y el conductor sufrió quemaduras

El incidente ocurrió esta mañana en una estación de servicio ubicada en el centro rosarino

Momentos de gran tensión se vivieron este sábado por la mañana en el centro de Rosario, cuando un automóvil explotó tras cargar GNC en una estación de servicio ubicada en la intersección de Ovidio Lagos y Córdoba.

El episodio ocurrió cuando un Fiat Palio finalizaba la carga de gas. Según las primeras reconstrucciones, el conductor subió al vehículo y, al intentar darle arranque para retirarse, se produjo una explosión dentro del habitáculo.

Foto: CFIN Noticias

De inmediato, el personal de la estación actuó para controlar la situación utilizando arena y matafuegos, mientras que minutos más tarde llegaron Bomberos Zapadores, quienes realizaron tareas de enfriamiento del vehículo y cortaron el suministro de gas en el lugar.

Como consecuencia del estallido, el conductor —un hombre de aproximadamente 40 años— sufrió quemaduras en el rostro, cuello, cuero cabelludo y manos. A pesar de la gravedad del episodio, logró salir del auto por sus propios medios y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Fuentes médicas indicaron que el paciente se encuentra estable y que, si bien presenta quemaduras, no tendría comprometidas las vías respiratorias.

Foto: Bomberos Zapadores de Rosario

Hipótesis del incidente

La principal hipótesis apunta a que el vehículo había sufrido un choque menor el día anterior, lo que habría provocado una fuga de gas. Esa pérdida, sumada a la presión generada durante la carga, habría permitido la acumulación de gas dentro del habitáculo, desencadenando la explosión al momento de encender el motor.

En cuanto a los daños materiales, se registraron afectaciones parciales en el interior del automóvil, incluyendo la quema de parte del asiento del conductor y el derretimiento de objetos plásticos. Tras el incidente, la estación de servicio fue evacuada de manera preventiva.