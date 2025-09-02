Robo millonario en Santa Fe: se llevaron US$38.000 y joyas de oro de una casa

Robo millonario en Santa Fe: Un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda de San Lorenzo, en la vecina provincia, y se llevó US$38.000 durante el fin de semana, equivalente a más de 53 millones de pesos argentinos.

La víctima, un hombre de 64 años, denunció que los delincuentes forzaron la reja de su casa, ubicada en calle 9 de Julio al 1500. En el momento del robo, el propietario estaba cenando fuera y los asaltantes aprovecharon para apoderarse de un revólver calibre 22 corto y una suma millonaria en dólares.

Al regresar, el dueño se encontró con la casa revuelta y constató que también faltaban joyas de oro y plata, además de un teléfono celular.

Robo en una fábrica y entradera a exjefe policial

Este millonario robo no fue un hecho aislado: se suma a una serie de episodios similares registrados en la zona durante el último fin de semana. Según publicó el portal Rosario3, los ataques no se limitaron a una sola propiedad ni a un solo perfil de víctima, lo que genera alarma entre vecinos y autoridades.

Otro hecho tuvo lugar en una planta de alimentos para mascotas, situada sobre la autopista Rosario - Buenos Aires, a la altura de Alvear. Allí, delincuentes ingresaron de madrugada tras forzar una puerta y sustrajeron computadoras junto con dispositivos electrónicos.

Un tercer episodio se registró en el domicilio de un ex jefe policial, en inmediaciones de Pasaje Vilazar al 3100. En ese caso, los delincuentes se llevaron una computadora portátil y una pistola calibre .40. La investigación vincula este ataque a la misma modalidad delictiva que los anteriores: entraderas a viviendas y establecimientos. (Con información de TN)