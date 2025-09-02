 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Salta

Llevaban 14 kilos de cocaína “sumergidos” en el tanque de combustible del auto

El fuerte olor a perfume dentro del vehículo, las respuestas dubitativas de los tres ocupantes y los signos de manipulación en la bomba de combustible fueron el detonante para el hallazgo de la droga en la provincia de Salta.

2 de Septiembre de 2025
Llevaban 14 kilos de cocaína “sumergidos” en el tanque de combustible
Llevaban 14 kilos de cocaína “sumergidos” en el tanque de combustible Foto: Gendarmería Nacional

Un operativo de Gendarmería Nacional en la provincia de Salta permitió desbaratar un intento de tráfico de estupefacientes que tenía como destino final Tucumán. Efectivos de la Sección "Las Lajitas", dependientes del Escuadrón 45 "Salta", detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Aveo sobre la Ruta Provincial N° 5, a la altura de la localidad de General Pizarro.

 

En el interior del automóvil viajaban tres personas procedentes de Orán con destino a Tucumán. Durante el procedimiento de rutina, los uniformados advirtieron señales que encendieron sus alarmas. “Al acercarse para realizar el control documentológico de rutina, los funcionarios percibieron un fuerte olor a perfume que sumado a las respuestas contradictorias y dubitativas de los ciudadanos, se incrementaron las posibilidades de estar frente a un hecho ilícito”, detalló la fuerza en un comunicado oficial.

 

Ante estas irregularidades, los gendarmes avanzaron hacia una inspección más minuciosa del rodado. Fue entonces cuando surgieron los primeros indicios que confirmaron sus sospechas.

Llevaban 14 kilos de cocaína “sumergidos” en el tanque de combustible. Gendarmería Nacional

 

El hallazgo: cocaína en el tanque de combustible

Al revisar el vehículo, los efectivos desmontaron los asientos traseros del automóvil y comprobaron que la tapa del tanque de combustible tenía perfume impregnado, una práctica comúnmente utilizada por narcotraficantes para enmascarar olores. Además, mediante la bomba constataron signos de manipulación reciente en la estructura.

En presencia de testigos, uno de los gendarmes se colocó guantes y procedió a verificar el interior del tanque. Allí encontró paquetes sumergidos en la nafta, envueltos de manera prolija para evitar su deterioro. El operativo reveló la magnitud del intento de ocultamiento.

 

Finalmente, el personal extrajo un total de 13 “ladrillos” envueltos en medias. La prueba de campo Narcotest realizada sobre los paquetes arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 14 kilos 448 gramos.

 

Intervención judicial y detención de los sospechosos

Concluido el operativo, intervino la Fiscalía Federal de Salta, que ordenó el secuestro de la droga y del rodado utilizado para el traslado. Asimismo, dispuso la detención de las tres personas involucradas, todas oriundas de Tucumán, quienes quedaron a disposición de la justicia para su posterior indagatoria.

 

El procedimiento se suma a una serie de controles que la Gendarmería viene desarrollando en los principales corredores de tránsito del norte argentino, en un contexto en el que las rutas de Salta y Jujuy son frecuentemente utilizadas como paso para el traslado de estupefacientes provenientes de países limítrofes.

 

La modalidad empleada en este caso -ocultar droga en el tanque de combustible de un vehículo particular- ha sido detectada en varias oportunidades por las fuerzas de seguridad, aunque cada vez con métodos más sofisticados para intentar burlar los controles.

Temas:

cocaína Salta combustible rutas
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

