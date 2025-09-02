Persecución en Santa Fe terminó con patrullero volcado y un auto hundido en cemento

Un control policial en inmediaciones de J.J. Paso, en la ciudad de Santa Fe, dio inicio a una persecución durante la noche del lunes. Un vehículo evadió la orden de detenerse y comenzó una fuga que derivó en un operativo con varias unidades móviles.
Los sospechosos circularon a gran velocidad por la avenida Alem, maniobrando entre el tránsito. En la intersección con calle San Luis, uno de los patrulleros perdió el control y volcó sobre la calzada. Bomberos y personal sanitario acudieron de inmediato y asistieron a dos efectivos que sufrieron lesiones leves.
Detención de los ocupantes
La persecución continuó hacia la zona oeste de la ciudad. Finalmente, en calle Vélez Sarsfield al 4600, la camioneta Ford Ecosport en la que se trasladaban los fugitivos quedó atascada en una obra de pavimentación, donde había cemento fresco.
Los ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados a pocos metros y reducidos por efectivos que ya habían cercado el sector. Quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.