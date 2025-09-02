 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Persecución en Santa Fe terminó con patrullero volcado y un auto hundido en cemento

La fuga vehicular se inició al evadir un control. Un patrullero volcó y dos efectivos resultaron con lesiones leves. Los sospechosos fueron detenidos tras quedar atrapados en cemento fresco. 

2 de Septiembre de 2025
Persecución policial y operativo en Santa Fe
Persecución policial y operativo en Santa Fe

Un control policial en inmediaciones de J.J. Paso, en la ciudad de Santa Fe, dio inicio a una persecución durante la noche del lunes. Un vehículo evadió la orden de detenerse y comenzó una fuga que derivó en un operativo con varias unidades móviles.

 

Los sospechosos circularon a gran velocidad por la avenida Alem, maniobrando entre el tránsito. En la intersección con calle San Luis, uno de los patrulleros perdió el control y volcó sobre la calzada. Bomberos y personal sanitario acudieron de inmediato y asistieron a dos efectivos que sufrieron lesiones leves.

Detención de los ocupantes

 

La persecución continuó hacia la zona oeste de la ciudad. Finalmente, en calle Vélez Sarsfield al 4600, la camioneta Ford Ecosport en la que se trasladaban los fugitivos quedó atascada en una obra de pavimentación, donde había cemento fresco.

 

Los ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados a pocos metros y reducidos por efectivos que ya habían cercado el sector. Quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Temas:

persecución Santa Fe vuelco patrullero detenidos
