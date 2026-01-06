Robaron un cerco perimetral de planta recicladora municipal, pero fue recuperado

REDACCIÓN ELONCE
Un cerco perimetral de grandes dimensiones fue robado durante la madrugada en la planta recicladora municipal de Bovril. Tras un rastrillaje, la Policía logró recuperarlo y lo restituyó a la Municipalidad.
El robo de un cerco perimetral en la planta recicladora municipal fue denunciado este martes en la Comisaría de Bovril, departamento La Paz, en perjuicio de la Municipalidad local, lo que dio inicio a una investigación policial para esclarecer el hecho.
Según se informó oficialmente, el denunciante manifestó haber constatado la faltante de un cerco perimetral de aproximadamente 10 metros de largo por 1,80 metros de alto, el cual se encontraba colocado en la parte trasera de la planta Recicladora Municipal, sobre calle Ramírez.
De acuerdo a los primeros datos recabados, el hecho delictivo se habría cometido durante la madrugada, ya que en la última recorrida realizada el día anterior el cerco aún estaba en su lugar.
Tras recibir la denuncia, personal de la Comisaría de Bovril inició un trabajo de investigación que incluyó recorridas y tareas de rastrillaje en la zona. Como resultado de estas diligencias, los efectivos lograron hallar entre los pastizales un rollo de tejido metálico de similares características al denunciado como sustraído.
Restitución del cerco
Ante el hallazgo, se dio inmediato aviso a la fiscalía en turno, que dispuso el secuestro formal del elemento encontrado y su posterior restitución a la Municipalidad de Bovril, al confirmarse que se trataba del cerco robado de la planta recicladora.
Desde la fuerza policial se indicó que la investigación continuó en curso con el objetivo de identificar y dar con el o los autores del hecho. En ese sentido, se llevaron adelante las diligencias de rigor y se analizaron distintos elementos que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento del robo.
El accionar policial permitió recuperar el material sustraído y evitar mayores perjuicios en una dependencia municipal clave para las tareas ambientales y de reciclado que se desarrollan en la ciudad.