Quiso regresar a Entre Ríos con marihuana escondida en una caja de zapatos

Un procedimiento por narcomenudeo se concretó este miércoles por la tarde en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 119, donde personal policial detectó y secuestró marihuana durante un control de rutina.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 14:35, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Renault Sandero que ingresaba a Entre Ríos desde la provincia de Buenos Aires. El vehículo era conducido por un hombre de 46 años, oriundo del departamento Gualeguay.

En una primera instancia, se verificó la documentación del conductor y del rodado, sin que se registraran irregularidades.

Hallazgo de estupefacientes durante la inspección

Sin embargo, al ampliar la requisa del vehículo, los uniformados percibieron un fuerte olor compatible con marihuana, lo que motivó una inspección más exhaustiva. Al revisar el baúl, encontraron una caja de zapatos oculta debajo de la rueda de auxilio.

En su interior había una cantidad significativa de cannabis sativa. Tras el pesaje correspondiente, se determinó que se trataba de 304 gramos de cogollos de marihuana.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno de Villa Paranacito, Gastón Popelka, quien ordenó el secuestro formal de la sustancia y la correcta identificación del conductor que quedó supeditado a una causa por infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.