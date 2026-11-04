Procesaron por trata de personas al detenido en Campana tras la búsqueda de una adolescente uruguaya

El procesamiento con prisión preventiva por la desaparición de una adolescente bajo Alerta Sofía fue dispuesto por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay contra Claudio Andrés Barrere Molinari, de 37 años, detenido en Campana durante la búsqueda de una joven uruguaya de 15 años. El acusado está investigado por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos.

La resolución fue dictada el martes 3 de noviembre por el juez federal subrogante Hernán Viri, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Josefina Minatta. El magistrado consideró al imputado, en esta instancia, presunto autor de trata de personas agravada por la minoría de edad de la víctima, el aprovechamiento de su vulnerabilidad y la utilización de engaños.

Además, le atribuyó los delitos de abuso sexual simple, tráfico de una persona migrante menor de 18 años y facilitación de su permanencia ilegal en Argentina, mediante el presunto aprovechamiento de su inexperiencia. La decisión judicial no constituye una condena definitiva y la investigación continúa.

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Prisión preventiva y embargo de cinco millones de pesos

El juez convirtió en prisión preventiva la detención que el acusado cumplía desde el 18 de octubre. También ordenó un embargo sobre sus bienes por cinco millones de pesos, como parte de las medidas adoptadas en el expediente federal.

Entre los fundamentos, Viri consideró la gravedad de los delitos atribuidos, la expectativa de una pena elevada y los riesgos de entorpecimiento de la investigación. Estos elementos fueron evaluados para determinar la necesidad de mantener privado de su libertad al imputado mientras avanza el proceso.

La resolución también señaló que todavía deben realizarse diligencias importantes, según informó La Pirámide. Entre ellas figuran declaraciones de la adolescente, familiares y otros testigos, peritajes sobre los teléfonos secuestrados y la obtención de registros fílmicos vinculados con su ingreso al país.

Cómo comenzó la investigación por la desaparición

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 17 de octubre por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). La adolescente había sido reportada como desaparecida el día anterior en Paysandú, Uruguay.

La búsqueda motivó la activación de la Alerta Amber en Uruguay y la Alerta Sofía en Argentina. La cooperación entre organismos de ambos países permitió localizar a la joven y detener al hombre sospechado de haber participado en su traslado.

De acuerdo con los registros de cámaras de seguridad incorporados a la investigación, la adolescente habría cruzado a pie hacia Entre Ríos por la zona de Colón. Posteriormente, habría abordado un vehículo junto al acusado, antes de ser encontrada en territorio bonaerense.

El procedimiento en Campana y las medidas pendientes

El 18 de octubre, durante un allanamiento realizado en una vivienda de Campana, provincia de Buenos Aires, los investigadores encontraron a la adolescente junto al hombre que posteriormente fue procesado. El procedimiento permitió avanzar sobre las circunstancias de su traslado.

En el lugar se secuestraron una camioneta Peugeot Partner, computadoras, teléfonos celulares y documentación. La joven recibió asistencia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas y fue trasladada a un hogar de protección.

Barrere Molinari, nacido en Paysandú, se negó a declarar durante la indagatoria y cuenta con la defensa de los abogados José E. Ostolaza y José A. Ostolaza. La investigación busca establecer si participaron otras personas. Por tratarse de una víctima menor de edad, su identidad y los detalles de su situación personal permanecen bajo reserva.