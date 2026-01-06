Por aumento de robos en casas quintas de Sauce Montrull, realizaron controles en Ruta 12

Tras una serie de hechos delictivos en viviendas de fin de semana, la Policía desplegó operativos de prevención y controles vehiculares en rutas y accesos. “Estamos reforzando la presencia a raíz de hechos ilícitos en casas quintas”, explicó a Elonce el jefe de Operaciones de Paraná, Jorge Pérez.
La Departamental de Policía de Paraná llevó adelante un operativo especial de prevención y control vehicular tras registrarse robos en casas quintas en la zona de Sauce Montrull. El procedimiento se desarrolló luego de que se detectaran varios hechos ilícitos en viviendas de fin de semana, lo que motivó un refuerzo inmediato de la presencia policial y tareas de control en ruta 12 y accesos.
El jefe de Operaciones de la Departamental Paraná, Jorge Pérez, informó a ELonce que “se estuvo reforzando la presencia a raíz de unos eventos que tuvimos, unos hechos ilícitos que se produjeron en diferentes casas quintas, en una zona puntual, donde habían ingresado personas desconocidas”.
Según detalló, los robos se produjeron en viviendas utilizadas los fines de semana y que se encontraban sin ocupantes al momento de los hechos. “Tenemos diferentes registros y se está trabajando sobre lo mismo. Se sustrajeron algunos elementos; al ser casas de fin de semana, no contaban con dinero. De lo sustraído, lo de mayor valor fue un televisor”, precisó.
En ese sentido, Pérez indicó que hasta el momento se contabilizaron tres viviendas afectadas. “Son casas linderas entre sí, todo un sector puntual que habrían aprovechado. En una noche puntualmente tenemos el tránsito de estas personas que estuvo en el lugar y aprovecharon la no presencia de los propietarios para cometer los ilícitos”, explicó.
Investigación y trabajo coordinado
El funcionario remarcó que, además del refuerzo preventivo, se desplegó un trabajo articulado entre distintas áreas policiales. “Desde las primeras horas se estuvo trabajando. Criminalística estuvo presente en el lugar, junto con la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones y el área de Investigaciones de la Departamental. Todas las áreas se pusieron a trabajar en equipo y están a la espera de diferentes procedimientos”, señaló.
Asimismo, destacó la colaboración de otras dependencias policiales. “Hubo una inmediata intervención y colaboración del personal de Colonia Avellaneda y del destacamento de Tilcara, además de la Dirección General de Operaciones y otras direcciones generales”, agregó.
Controles vehiculares y prevención
En paralelo a la investigación, se advirtió un importante despliegue policial en rutas y accesos. Pérez explicó que los controles consistieron principalmente en “reforzar la presencia policial, tareas de prevención —nuestra principal misión— y controlar el ingreso y egreso de las personas que transitan por la zona”.
Los operativos no se limitaron a una sola localidad. “No hablamos solamente de una localidad, sino también de zonas linderas como Tilcara y otros sectores, donde se verá reforzada toda la presencia policial”, afirmó el jefe de Operaciones.